藍轟賴清德恢復軍審「搞戒嚴」　16藍委去年才提案修更嚴格版本

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德日前召開國安高層會議後，宣布了17項因應做法，還稱中國大陸為「境外敵對勢力」、並強調恢復軍事審判等。藍營痛批賴此舉是「距離戒嚴只差一步」，更擬定提公投反制恢復軍審。弔詭的是，國民黨包含徐巧芯、陳永康、翁曉玲等16藍委去年就已經提案修軍審法，讓現役軍人涉犯《陸海空軍刑法》及普通《刑法》，應回歸軍法追溯、審判。該修法版本已在立法院一讀通過，正在委員會審查程序中，其適用範圍較賴清德所提軍審法更廣、更嚴格。

對於賴清德所提恢復軍審，範圍限於「現役軍人犯軍人職務之罪」，不涉及一般刑事案件，也不涉及非現役軍人。國防部長顧立雄過去曾強調，絕不容許軍法復辟。對於立場是否轉變，顧立雄昨受訪時強調，過去的軍事審判制度，確實有不被人信任的歷史存在，與其說現在是恢復軍事審判，不如說要打造全新的軍事審判制度，是符合正當法律程序、公平審判原則的全新軍事審判制度。

對於軍審，國民黨則批評，賴清德的論述主要是「七分操作內部對立、三分捍衛國家安全」，表面上說要捍衛國家安全，實際上卻是在內部尋找敵人，並提出五點質疑痛批「反滲透法不應該變成政治攻擊工具」。藍委許宇甄則直言，賴清德鼓吹新麥卡錫主義，利用恢復軍事審判名義，加大國人對紅色的恐懼，下一步是不是要恢復刑法一百條？難道台灣距離戒嚴只差一步？

國民黨也擬定提案公投反制，提案主文為「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，兩岸進入準戰爭狀態，你是否同意效法鳥克蘭實施軍事戒嚴，恢復軍事審判？」是否有當？敬請全民公決。據悉，公投案最快下周提出。

然而，藍營現在雖多持反對立場，但事實上，藍委包含翁曉玲、陳永康、徐巧芯等16人在內，去年就曾在立院提案要求修正《軍審法》，讓現役軍人在戰時涉犯《陸海空軍刑法》及普通《刑法》，應回歸軍法追溯、審判。該版本在立法院已經一讀通過，交由司法法制委員會及外交國防委員會審查，相關條文版本若修正通過，適用範圍較賴清德所提軍審法更廣、更嚴格。

該提案指出，鑑於現役軍人涉犯《陸海空軍刑法》及其特別法之罪，在戰時為維護軍事利益，本應依軍事審判法追訴，惟現行《軍審法》第34條規定，「犯罪事實之一部應依刑事訴訟法追訴、審判時，全部依刑事訴訟法追訴、審判之。」造成現役軍人即使在戰時違反《陸海空軍刑法》及普通《刑法》罪時兩罪競合。

提案強調，對於該現役軍人的追訴，必須捨棄特別法之軍事審判程序，而依普通法地位之刑事訴訟程序追訴，除明顯違背「特別法優先原則」而形成法體系之混亂外，更造成軍事審判之特別目的無法達成，因此提案修法。

不過翁曉玲強調，媒體報導她有提案修《軍審法》，誤認她是支持恢復軍事審判，實有所誤會，她提案的目的，是要解決現行《軍審法》第34條規定不當，而出現審判體系錯亂的情形。