中國稱「台灣沒有什麼總統」　外交部：扭曲台灣主權地位的說法

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中國外交部發言人毛寧日前在被問及台灣總統賴清德的國安談話時，除了回應台灣是中國的一部分外，還嚴正指出「台灣沒有什麼總統」。對此，我國外交部昨（14日）表示，此等謬論再次誤導國際視聽，然而，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變中共政權從未統治過台灣的客觀事實。

外交部指出，毛寧日前在例行記者會中，宣稱台灣是中國的一部分，沒有什麼「總統」等謬論，完全不符客觀事實與兩岸現狀，再次誤導國際視聽，外交部對此表達強烈不滿與嚴正譴責。

外交部說明，我國於2024年1月13日順利完成第八次總統大選，再次奠立台灣民主發展進程劃時代的里程碑，並立即獲得包括12國友邦、美國、日本、法國、英國、德國、澳洲等超過50個國家行政部門或國會向我國申賀。

外交部表示，這些國家高度讚揚台灣民主成就，而外交部相信，許多民主國家也期待中國民眾有一天也能直接選出自己的總統，決定自己國家的總統和未來。

有鑑於此，外交部嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治過台灣，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀和客觀現實，最後，外交部強調，台灣的前途必須由2350萬台灣人民共同決定，中國無權置喙。