陸反分裂法20年系統性「以法懲獨」　五種手段促統、防台獨重大事變

▲《反分裂國家法》實施20周年座談會 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸《反分裂國家法》實施20周年座談會昨14日在京舉行，相較5年前同樣的紀念活動，大陸方面對於《反分裂法》詮釋更有系統與制度。中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際發表重要講話，梳理該法20年成果，以「國家法律」持續完善「以法懲獨」制度體系。本次與會人員身份著重政、軍、法、與民間學界代表，透出大陸之後對台基調方向。另外，趙樂際特地強調做好應對「台獨」重大事變充分準備，也和過去說法不太一樣。

大陸《反分裂國家法》實施20周年座談會，於昨14日上午10點在北京人民大會堂東大廳舉行。相較5年前，同樣的紀念座談會，無論是場地、出席人數等，規模都比15周年有再提升一些。並且有層次的梳理《反分裂國家法》系統性演變，從立法、執法、司法全過程也說明詳盡，同時也畫出「台獨」與外部設立干涉的底線紅線，但也強調繼續做好兩岸經濟文化各交流，

▲中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立 。（圖／記者任以芳攝）

實施《反分裂法》15周年、20周年參與者身份「透露訊號？」

五年前，反分裂國家法》實施15周年座談會，由時任中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書、時任中共中央政治局委員、時任全國人大常委會副委員長王晨（主持），時任中共中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮，時任中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，時任中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權。

時任中共中央台辦、國務院台務主任劉結一，時任全國人大常委會法工委主任沈春耀，時任中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，時任中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝在座談會上發言。

五年後，《反分裂國家法》實施20周年座談會，由中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任、外交部長王毅，全國政協副主席、中央統戰部長石泰峰，全國人大副委員李鴻忠，中共二十屆中央書記處書記、公安部部長王小洪，中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立等人出席。

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤，全國人大憲法和法律委員會主任委員信春鷹，東部戰區司令員林向陽，台胞代表黃清賢在座談會上發言。中央黨政軍群有關部門和北京市有關人員，有關民主黨派中央負責人，以及專家學者代表等參加座談會

20周年場地規格人數更多一些，兩次座談會的層級差不多。軍方參與層級比15周年座談會降低一些，當時有時任中共中央軍事委員會副主席參與，這次則是中共中央軍委委員兼軍委聯合參謀部參謀長劉振立、東部戰區司令員林向陽出席，這次多出公安部長王小洪，因主要去年大陸兩高三部聯合制定「懲獨22條」。但兩次採訪越來越緊縮，15周年幾乎開放媒體全程拍攝，包括解放軍代表李作成。20周年採取封閉式會議，媒體只能拍攝趙樂際、宋濤。

15周年有中央和國家機關有關部門人員參與，還有全國人大、全國政協，最高人民法院、最高人民檢察院，中央軍委有關部門及北京市有關負責同志等參加座談會。

20周年一樣有中共中央和國家機關有關部門出席，參與者身份變成關人民團體，解放軍有關單位和組織部隊，有關民主黨派中央及北京市有關負責同志以及台胞代表和專家講話。

15周年與會人員身份都是立法、執法重點單位，當時大陸方面著手系統性對台完善各種法律應對。20周年與會人員身份未出現檢調系統，而是變成人民團體、民族黨派台胞代表，符合大陸推各種惠台措施以及交流大原則。

值得注意是解放軍有關單位和組織部隊這次也參與，並且被官媒報導曝光點名出席，相較15周年現場，解放軍代表也沒有像這次這麼多，台胞代表、台聯等單位也是首次出現，其中透露何種訊號。

若以趙樂際本次談話全文裡「四個堅持」，最後一項必須堅持運用法治方式、法律手段推進反「獨」促統，與政治、經濟、軍事、外交、輿論等手段協同配合，發揮最大效應。由此對應與會人員身份，或許可以理解。

▲趙樂際系統性梳理《反分裂國家法》五年來「以法懲獨」的成果（圖／記者任以芳攝）

強調20年豐富完善「以法懲獨」制度體系

15周年栗戰書談話，梳理《反分裂國家法》實施歸納三項成果，第一項挑明「台獨分裂活動公然挑戰中華民族根本利益，必須堅決遏制打擊。並且從歷史說明大陸與台灣關係，再用《開羅宣言》、《波茨坦公告》、聯合國2758號決議等國際文告，《反分裂國家法》等一系列法律規定，從歷史和法理角度證明「一中原則」。

五年前，受反送中影響，「香港問題」尚未穩定，當年度大陸全國兩會人高票通過「香港國安法」。栗戰書特地點名痛批台獨、港獨合流，台灣教育「去中化」、以疫謀獨等，並且提出《反分裂國家法》第八條規定，畫清楚「台獨」分裂的紅線底線。呼籲海峽兩岸一起「反獨促統」。深入貫徹習近平在《告台灣同胞書》40週年的重要談話，強調「和平統一、一國兩制」是最佳統一方式。

五年後，趙樂際未提「一國兩制」方案，而是系統性梳理《反分裂國家法》這五年來做了什麼突破。首先第一條成果強調「進一步豐富完善『以法懲獨』的制度體系。」並且列出四套法律《反分裂國家法》《國家安全法》《愛國主義教育法》《對外關係法》，強調運用法治方式、法律手段懲治和遏制「台獨」，其中，《反分裂國家法》是因反對「台獨」分裂而生的法律，也是大陸「反促統一」。

包括去年6月「首次」出台「懲獨22條」，依法追究「台獨」分裂行為刑事責任的司法文件，公佈「台獨」頑固分子名單實施懲戒。趙樂際用持續豐富打擊「台獨」法律工具箱來形容上述法律，強調堅持有法可依、有法必依、執法必嚴、違法必究，有效打擊「台獨」分裂勢力。

趙樂際第三條成果也特別強化，「持續完善增進台灣同胞福祉的制度和政策。」《反分裂國家法》規定了國家維護台海地區和平穩定、發展兩岸關係的5條措施，強調「國家依法保護台灣同胞的權利和利益」。

相較五年前《反分裂國家法》還是停留核心10條規定，當時第八條是遏制「台獨」較明確嚴厲的手段。五年下來，大陸把過去「統一」意志轉化成具體作法，透過不斷完善「國家法律」，有層次、系統性的制定應對各種對台情況的法律，達到對台立法、執法、司法一條龍全過程，同時兼顧推出各種惠台政策，「軟硬兩手」對台，切割台獨與台灣民眾的差別。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣昨天參加全程座談會，他接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，趙樂際發言總體宗旨不變，核心內容已經都說得很明確。尤其在台灣問題上面，展現大陸方面的決心和信心非常堅定，不會有任何的動搖，包括過去20年《反分裂國家法》也是違法必究，有效震懾「台獨」不要突破紅線。

▲本次與會人員身份有解放軍也有民間代表，符合大陸「軟硬兩手」調性，清楚分割台獨與台灣民眾區別。（圖／記者任以芳攝）

大陸針對打擊「台獨」出現「微變化」用語

對照五年前、五年後，以《反分裂國家法》大方向規定，栗戰書、趙樂際對於「反台獨」立場沒有太多改變。不允許「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去。「解決台灣問題，實現祖國統一，是中國的內部事務，不受任何外國部勢力干涉、插手。

另外，應付「台獨」分裂勢力挑釁、外部勢力干涉，以及突破紅線，大陸方面一直都強調「決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」「將不得不採取斷然措施」，大方向立場也沒變。

五年後，趙樂際強調打擊「台獨」開始有法為依據，特地講出「為開展反分裂、反干涉鬥爭提供了充分的法律依據」的新說法。

對台事務上，回顧五年前栗戰書強調，針對「台獨」分裂活動有充分準備。趙樂際這次說法有「些微」變化，始終堅持做好以非和平方式及其他必要措施應對外部勢力干涉和「台獨」重大事變的充分準備。所謂「重大事變」包括大陸方面最忌諱法理台獨、分裂兩岸、一邊一國等行為，等於把紅線底線說得更清晰。

李振廣受訪時也指出，本次座談會基調大方向不變，大陸更有自信面對「台獨」挑釁，並且牢牢把握兩岸關係的主導權和主動權。「相信將來台海局勢整個局面，控制也是在大陸這一邊，不會隨之起舞，照著自己步伐前進。」