律師：「家寧聲明」背書Andy講的是真的　籲同業接案先收錢

▲YouTuber家寧、Andy。（圖／翻攝自IG）

記者葉國吏／綜合報導

知名YouTuber「Andy老師」日前發布影片「分手後我一無所有」，指控前女友家寧及其家人將「眾量級」頻道整碗端走。家寧與其母親昨晚發布聲明稿反擊，律師林智群直接幫忙白話翻譯，最後酸「我們張家在此背書Andy講的是真的」。

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根據林智群的解讀，家寧聲明簡單來說有六點：首先，Andy年輕且投資失利，YouTuber收入不穩定，張媽媽給他固定薪水是為了他的財務穩定。其次，除了每月5萬5000元薪水外，還有給Andy獎金，不應該不知足。第三，公司沒有拿走頻道，Andy無法登入的原因不明，TikTok帳號還在Andy那裡，應該交出來。第四，解任Andy董事是依照公司法規定，一切合法，不能講壞話，否則損害股東權益。第五，商標權由張媽媽登記是誤會，獎品汽車是公司資產，掛在公司名下。第六，Andy的訴求已用律師函告知，再吵會被告。

林智群貼文文末諷刺的說「我們張家在此背書andy講的是真的」，另外也貼文建議，若有律師願意接張家案子應該先收錢，並避免與張家一起開記者會，若真的需要，律師名牌請用代號並戴口罩。他表示，律師接案賺錢無可厚非，但接這種案子會燒陰德，法官檢察官心裡可能會質疑律師是否缺錢。