　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

律師：「家寧聲明」背書Andy講的是真的　籲同業接案先收錢

▲家寧分手後生活過得奢華。（圖／翻攝自IG）

▲YouTuber家寧、Andy。（圖／翻攝自IG）

記者葉國吏／綜合報導　

知名YouTuber「Andy老師」日前發布影片「分手後我一無所有」，指控前女友家寧及其家人將「眾量級」頻道整碗端走。家寧與其母親昨晚發布聲明稿反擊，律師林智群直接幫忙白話翻譯，最後酸「我們張家在此背書Andy講的是真的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據林智群的解讀，家寧聲明簡單來說有六點：首先，Andy年輕且投資失利，YouTuber收入不穩定，張媽媽給他固定薪水是為了他的財務穩定。其次，除了每月5萬5000元薪水外，還有給Andy獎金，不應該不知足。第三，公司沒有拿走頻道，Andy無法登入的原因不明，TikTok帳號還在Andy那裡，應該交出來。第四，解任Andy董事是依照公司法規定，一切合法，不能講壞話，否則損害股東權益。第五，商標權由張媽媽登記是誤會，獎品汽車是公司資產，掛在公司名下。第六，Andy的訴求已用律師函告知，再吵會被告。

林智群貼文文末諷刺的說「我們張家在此背書andy講的是真的」，另外也貼文建議，若有律師願意接張家案子應該先收錢，並避免與張家一起開記者會，若真的需要，律師名牌請用代號並戴口罩。他表示，律師接案賺錢無可厚非，但接這種案子會燒陰德，法官檢察官心裡可能會質疑律師是否缺錢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
558 2 7669 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／8縣市轟大雷雨　北北基發國家警報
Andy北部「套房月租6千」驚呆萬人　地段曝光讓網讚：房東超
避免政府關門！　美參院通過臨時支出法案
網美老闆「溼漉漉」8分鐘片瘋傳　網朝聖直播地：不能推給AI了
鄭宗哲新秀對抗賽亮眼演出！雙安貢獻1打點
詐保內鬼／每月都骨折！台積電工程師蹽落去...沈迷禮服酒店燒
65歲張振寰陳屍家中！　生前2惡疾纏身…警方初判死因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／身心調適假擬擴大到國中　教育部3點評估：考量家長工作型態

快訊／8縣市轟大雷雨　北北基發國家警報

Andy老師訂閱馬拉松直播　1逆風留言揭「+0苦衷」被圍勦

Andy頻道3天漲粉100萬！網：可列金氏紀錄　台灣第一頻道令人驚

快訊／新北等3縣市轟大雷雨　低窪地區慎防淹水

律師：「家寧聲明」背書Andy講的是真的　籲同業接案先收錢

「一代大俠」張振寰離世享壽65歲　昔家暴前妻鮑正芳

「眾量級最大爭議」家寧沒解釋　瑩真律師：繼續延燒不意外

YT收益全進家寧爸媽個人外幣帳戶？　志祺七七：會被罰到哭出來

快訊／破百萬才48hrs！Andy頻道飆破200萬訂閱　凌晨突發聲

Andy爸開轟家寧媽「奴欺主」　眾量級死亡交叉來了　家寧不睡覺刪3百文抖收Josh祝福

單車弟斑馬線來回 #甩尾 炫技 後方騎士全笑瘋 #高雄

隋棠曾抵制黃子佼　「孟耿如身分很兩難」

#家寧 哥雞肉店鐵門深鎖未營業！ 疑受風波影響拿下招牌

家寧哥雞肉店現況曝！鐵捲門深鎖未營業　疑受風波影響招牌不見了

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

天后闆妹喊話「投資Andy500萬」　蹦闆送精品..地產董事送房子！

李唯楓心疼挺Andy..揭他分手後狀態　批家寧一家「有點超過」：不讓他活下來

大聯盟海外賽來台灣？ #大谷翔平 也期待：非常適合！

金賽綸母憂憾事「阻止公開金秀賢裸照」　「女兒葬禮遭偷拍」氣喊：還是人嗎

獨／身心調適假擬擴大到國中　教育部3點評估：考量家長工作型態

快訊／8縣市轟大雷雨　北北基發國家警報

Andy老師訂閱馬拉松直播　1逆風留言揭「+0苦衷」被圍勦

Andy頻道3天漲粉100萬！網：可列金氏紀錄　台灣第一頻道令人驚

快訊／新北等3縣市轟大雷雨　低窪地區慎防淹水

律師：「家寧聲明」背書Andy講的是真的　籲同業接案先收錢

「一代大俠」張振寰離世享壽65歲　昔家暴前妻鮑正芳

「眾量級最大爭議」家寧沒解釋　瑩真律師：繼續延燒不意外

YT收益全進家寧爸媽個人外幣帳戶？　志祺七七：會被罰到哭出來

快訊／破百萬才48hrs！Andy頻道飆破200萬訂閱　凌晨突發聲

香港神婆幫打小人　錢薇娟怒喊「去！滾！」

特斯拉要推平價「百萬有找Model Y」！售價成本少20%　開發代號曝光

巧克力囊腫「3大元兇」曝！婦科醫：恐不孕

獨／身心調適假擬擴大到國中　教育部3點評估：考量家長工作型態

捨年租180萬！高雄「政大書城」不當房東　1.28億賣店面

柯敬賢曝與佐佐木有趣互動 親見偶像大谷翔平：看到怪物！

快訊／8縣市轟大雷雨　北北基發國家警報

陸反分裂法20年系統性「以法懲獨」　五種手段促統、防台獨重大事變

星巴克熱飲「杯蓋沒蓋緊」害外送員燙傷！　法院判賠16.6億元

互撩「寶貝」、硬碟存吻照被抓包　人妻遭尪求償300萬元

單車弟斑馬線來回 #甩尾 炫技 後方騎士全笑瘋 #高雄

生活熱門新聞

YT收益全進張家個人帳戶？他曝下場GG

家寧6聲明落落長！律師點1破綻：應該沒找律師

偷看LINE訊息「卻不顯示已讀」　大票網友實測讚爆！

「一代大俠」張振寰離世享壽65歲　昔家暴前妻鮑正芳

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

破百萬才48hrs　Andy頻道飆破「200萬訂閱」

拾汣茶屋突推新品「張家檸檬綠茶」　全場笑噴

雷雨明天擴大轟全台　下周「凍回冬天」最冷剩9度

國文作業卡關！高中生「打給作者求救」電話竟通了

眾量級6年賺1億！Andy「實領695萬」網呼喚國稅局

非洲舞團喊「家寧還錢」：整碗被妳端走

Andy打臉家寧6聲明　網：誰有鬼很明顯了

中華男籃一哥當爸了！　「空姐辣妻」起底

家寧被洗版！網友找到「爸媽臉書」怒灌爆

更多熱門

相關新聞

家寧沒提最大爭議　律師：將繼續延燒

家寧沒提最大爭議　律師：將繼續延燒

YouTuber家寧被前男友Andy指控奪走頻道經營權，14日發出6點聲明反駁，但隨即被Andy發布影片逐一打臉。法律YouTuber「瑩真律師」表示，這件事情從頭到尾最大的爭議就是家寧媽媽為何可以占股50％，可惜家寧的聲明中沒有關於這部分的說明，這個爭議恐怕也會繼續延燒下去。

YT收益全進張家個人帳戶？他曝下場GG

YT收益全進張家個人帳戶？他曝下場GG

破百萬才48hrs　Andy頻道飆破「200萬訂閱」

破百萬才48hrs　Andy頻道飆破「200萬訂閱」

Andy與眾量級訂閱差不到9萬！海放家寧

Andy與眾量級訂閱差不到9萬！海放家寧

Andy公開眾量級收益「10年僅拿695萬」

Andy公開眾量級收益「10年僅拿695萬」

關鍵字：

眾量級

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Andy反擊了！打臉張媽媽6聲明

YT收益全進張家個人帳戶？他曝下場GG

家寧6聲明落落長！律師點1破綻：應該沒找律師

偷看LINE訊息「卻不顯示已讀」　大票網友實測讚爆！

「一代大俠」張振寰離世享壽65歲　昔家暴前妻鮑正芳

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

家寧沉默2天回應了！列6點駁斥反控Andy變更收益分配

破百萬才48hrs　Andy頻道飆破「200萬訂閱」

65歲張振寰被發現陳屍家中　警方初判死因

拾汣茶屋突推新品「張家檸檬綠茶」　全場笑噴

家寧一家被抓包「為發聲明開粉專」　臉書遭灌爆洗版

雷雨明天擴大轟全台　下周「凍回冬天」最冷剩9度

警深夜尋獲1屍　男女涉棄屍屏東山區

陳沂酸家寧一家法盲　教她1招打臉Andy

人妻出軌武術教練懷孕！綠帽尪傻傻養小孩

更多

最夯影音

更多

Andy爸開轟家寧媽「奴欺主」　眾量級死亡交叉來了　家寧不睡覺刪3百文抖收Josh祝福

單車弟斑馬線來回 #甩尾 炫技 後方騎士全笑瘋 #高雄

隋棠曾抵制黃子佼　「孟耿如身分很兩難」

#家寧 哥雞肉店鐵門深鎖未營業！ 疑受風波影響拿下招牌

家寧哥雞肉店現況曝！鐵捲門深鎖未營業　疑受風波影響招牌不見了

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面