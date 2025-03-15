快訊／破百萬才48hrs！Andy頻道飆破200萬訂閱　凌晨突發聲

▲眾量級。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

記者許凱彰／綜合報導

YouTube頻道眾量級2024年10月官宣分手，分開之後各自經營的個人YouTube頻道「Andy老師」以及「秘月期POPOO」。Andy在11日晚間發布《10年了！227萬訂閱眾量級CROWD「原來不是我的？！」》影片後，頻道訂閱數在13日凌晨突破100萬，48小時後，在15日凌晨3點54分衝破200萬訂閱。

Andy在11日發布《10年了！227萬訂閱眾量級CROWD「原來不是我的？！」》影片開撕家寧全家人，短短的82小時，累積觀看次數已經到了934萬次；另外，反擊家寧聲明的影片也在5個小時左右突破230萬次觀看。

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▲Andy頻道200萬訂閱。（圖／Andy IG）

YouTuber家寧與張媽媽曾淑惠被Andy指控奪走頻道經營權，沉默了近3天，針對男方的指控列出6點駁斥，群海娛樂股份有限公司（家寧、曾淑惠公司）還提到「經內部檢視，本公司發現王先生於特定期間內，曾自行變更頻道收益分配至個人帳戶，相關情況應由王先生向大眾說明，以確保資訊透明。」

對此，在群海娛樂發布聲明後6小時，Andy很快地逐一反擊說到，更改頻道營收地址，只是為了讓頻道恢復盈利，並且家寧都知情，事後他也登不進去帳號，更沒拿到任何錢，「被拔掉之前盈利都是進入張爸爸和張媽媽的個人外幣帳戶，也不是我的個人外幣帳戶。」

另外，薪資與財務結算問題，聲明中提到他除了固定薪資外，還透過績效獎金及其他收益分配領到報酬，但事實上從2018年8月至2024年10月，公司跟YouTuber頻道可能賺到超過1億元，但他7年間所獲得的收益僅有695萬元。

網友們紛紛在留言處提到，「張家準備了3天，幾個小時內被完全打臉，聲明完全避重就輕」、「這才是面對自己被質疑而發出聲明的正常回覆速度，相較於張家人發個聲明的天數，哪邊心裡有鬼非常明顯」。

Andy在4點多的時候發文表示：

希望不會存在在懦夫身上

但他會永遠等著，在深淵裡的任何一個人

只要你願意，它從來不會放棄你

勇敢的人、知足的人，所到之處，皆有花開????

謝謝你們帶給我的愛