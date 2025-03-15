Andy與眾量級訂閱差距「已不到9萬」！狠甩家寧上百萬　實時數據曝

▲Andy的新頻道與眾量級的訂閱差距，已經不到9萬。（圖／翻攝臉書／眾量級 CROWD）



記者柯振中／綜合報導

網紅眾量級的Andy、家寧近日因為頻道糾紛，彼此之間的爭執浮上檯面，大量台人支持Andy、家寧一家則是被罵翻。對此，有網友在YouTube開啟直播影片，分享Andy的新YouTube頻道與眾量級原始頻道的訂閱數差距，截至15日凌晨1點55分左右，差距已不足9萬，且2個頻道均狠甩家寧的新頻道上百萬訂閱數。

Andy本月11日在YouTube上傳影片，指控自己經營了10年，原先的「眾量級CROWD」原來不是他的，並在影片中揭露了家寧媽媽的種種行為，瞬間掀起極大的討論潮。這則影片至今已吸引超過900萬觀看，留言更是逼近7萬則，且還有海量觀眾斗內，希望幫助Andy度過難關。

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Andy的影片發布以後，新頻道的訂閱人數也爆炸式成長，原先的「眾量級CROWD」頻道的訂閱人數則是逐步下滑。

▲Andy的新頻道與眾量級的訂閱差距，已經不到9萬。（圖／翻攝臉書／眾量級 CROWD）



根據網友在YouTube開啟的直播數據對比，截至15日凌晨1點55分為止，Andy新頻道與「眾量級CROWD」頻道的訂閱人數差距，已經縮小至8萬2,000人左右。反觀家寧的新頻道「秘月期POPOO」，訂閱人數則落在7萬2,000人左右，無論與Andy的新頻道，還是原先的「眾量級CROWD」，都有上百萬的差距。

Andy的影片發布後，家寧沉寂了約3天，14日終於發出6點聲明反擊，不過由於聲明當中有許多問題沒有解釋清楚，反而又遭到炎上，引起了另一陣撻伐。

對於家寧一家人的說法，Andy本月15日凌晨也發布影片反擊，針對6點聲明一一犀利回應，影片至今已有超過24萬人按讚，留言數也有2萬則左右，顯見這起事件十分受到矚目。