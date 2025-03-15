「眾量級最大爭議」家寧沒解釋　瑩真律師：繼續延燒不意外

記者黃翊婷／綜合報導

YouTuber家寧被前男友Andy指控奪走頻道經營權，14日發出6點聲明反駁，但隨即被Andy發布影片逐一打臉。法律YouTuber「瑩真律師」表示，這件事情從頭到尾最大的爭議就是家寧媽媽為何可以占股50％，可惜家寧的聲明中沒有關於這部分的說明，這個爭議恐怕也會繼續延燒下去。

▲家寧發布6點聲明反駁Andy，但網友幾乎都不買帳。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

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Andy老師11日發布影片，控訴自己與家寧分手之後變得「一無所有」，經營10年的YouTube頻道也被奪走，引發社會大眾關注。家寧直到14日才發出6點聲明反駁，反控Andy自行變更收益分配，而且Andy除了領固定薪資之外，還透過績效獎金及其他業務獲得額外報酬，根本不是Andy說的只有月領5.5萬元。

但Andy在家寧發布聲明的6個小時之後，隨即上傳新影片逐一打臉聲明內容，指出頻道多年營利超過1億，但他7年只拿到695萬元。大多數網友看完雙方說法，仍選擇站在Andy這一邊。

▲Andy表示，頻道多年營利超過1億，但他7年只拿到695萬元。（圖／翻攝自YouTube）

法律YouTuber「瑩真律師」14日在臉書發文表示，自己沒有要站在哪一邊的意思，只是單純分享一下個人看法，整件事情從頭到尾最大的爭議只有一個，就是為何家寧媽媽可以占股50％，而身為頻道兩大台柱的家寧、Andy卻只各占25％，家寧媽媽究竟做了什麼或是什麼不可或缺的重要存在，否則資本額20萬元的公司，家寧媽媽為何非要出資10萬元成為最大股東，「難道10萬元Andy會拿不出來嗎？」

瑩真律師認為，只要把這個問題弄清楚，大家就可以洗洗睡了，可惜家寧的聲明中並無關於這部分的任何說明，「我想這件爭議會繼續延燒下去，也是意料中的事了。」

▼家寧的聲明。點圖可放大。（圖／群海娛樂股份有限公司提供）