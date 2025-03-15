YT收益全進家寧爸媽個人外幣帳戶？　志祺七七：會被罰到哭出來

記者黃翊婷／綜合報導

網紅Andy老師控訴被前女友家寧一家奪走經營10年的頻道，家寧14日發布6點聲明反駁，Andy隨後也發布影片一一打臉，其中他提到，過去頻道營利一直都是匯入張家的個人外幣帳戶。網紅志祺七七直言，「大筆的YouTube收益直接進個人帳戶是很蠢的行為」，不僅不適用外國收益免稅的規定，還要申報個人所得，沒報的話就是逃漏稅，可以罰款2倍外加追溯7年，過去很多人都被罰到哭出來。

▲Andy拍片反擊家寧一家的聲明。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

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Andy在最新影片中回應家寧的6點聲明，他提到，公司加上頻道多年的營利超過1億，但他7年只拿到695萬元，而且頻道因活躍過低被YouTuber官方停止營利之前，頻道的營利一直都是匯入家寧爸媽的個人外幣帳戶，而且後來他被移除權限，無法登入眾量級帳號，怎麼可能去更改收益帳戶。

▲Andy控訴，與家寧分手之後，家寧一家將他經營10年的頻道奪走。（圖／翻攝自IG／眾量級、andy1994x）

關於這部分，網紅志祺七七15日凌晨在Threads上發文表示，「貼心提醒，大筆的YouTube收益直接進個人帳戶是很蠢的行為」，家寧媽媽的做法就是如此，因為主要觀眾和執行勞務地點不是在外國，所以不適用外國收益免稅的規定，但很多人會誤會加上嫌麻煩，因此沒有進行申報。

志祺七七指出，營利直接進個人就是要用個人所得，「我是覺得稅率應該很嗨」，如果沒有申報，就是逃漏稅，可以罰款2倍加追溯7年，「國稅局～那麼香的錢，不撿嗎～？」最後他也不忘提醒其他創作者，不論頻道規模大小都要記得申報，因為過去很多人都被罰到哭出來。

▼家寧的聲明。點圖可放大。（圖／群海娛樂股份有限公司提供）