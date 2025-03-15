▲朱立倫遭嗆！蘇俊賓臉書發千字文：國民黨文化需反思。（圖／擷取自蘇俊賓臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨主席朱立倫312率領黨務主管等人，在國父紀念館向孫中山銅像獻花致敬，離場時突遭到一名情緒激動的民眾上前大嗆「朱立倫下台」、「輸3次大選」，經媒體報導後，引發關注。桃園市副市長蘇俊賓14日於臉書PO千字文道「國民黨期待的，是真正的戰鬥藍，不是只會找戰犯的戰犯藍、或是只會內鬥的內鬥藍！」

蘇俊賓於臉書表示，朱立倫主席在國父紀念館，被支持者嗆聲「你已經輸三次了！」羞辱的畫面在媒體上不斷地播放，有些話，讓他忍不住要和大家分享。三次的定義是？指總統大選嗎？過去三次總統大選，朱立倫選輸了，怪朱立倫！韓國瑜選輸了，怪朱立倫！侯友宜選輸了，怪朱立倫！應該是這樣算吧？合計三次。

的確，國民黨的確總統大選輸三次了，的確是很多基層的焦慮，基層需要一個出口，而向來，國民黨的出口，就是黨主席。大家是想著，只要換掉，一定可以改運？換換手氣？還是哪一個重大方向、路線是錯誤的？因此一定要換主席來調整路線。有些事情，也許大家可以靜下來想想，不然，在這種文化下，除了國民黨歷屆主席，包含未來要接黨主席的人都會很辛苦。

蘇俊賓說：過去幾次，縣市長選舉成績不錯，跟黨主席無關。立委選舉也穩住多數的席次，好像也沒有什麼人提到黨主席。只要選舉表現不利，那肯定是黨主席要負責。所以我們連續好多年，主席的任期都短短的。大家投票選出一個必須利用短時間重整黨務，又很快又要負責下台的主席，成了我們的惡性循環。黨主席就是一個扛責任的，無可厚非，但是黨主席或者是黨的組織功能上不只是扛責任。

政治的節奏和選舉的策略，整合不同力量和不同角色、培養一代有一代的人才，有很多任務，有些也需要較長周期，遇到困難的時候，黨的這個組織，還有所有的黨員、支持者，不該是齊心協力，為著共同的理想一起奮鬥的嗎。

如果真的覺得不適合，那就一起支持出一個取而代之的人，而不是用這種方式，這麼深的仇恨，把舊的人鬥倒、罵倒，這些你所仇恨的人，是有的共同目標的人，未來不也是要一起整合成一個團結的力量的對象？在黨內，有基層影響力的、有媒體話語權的，本身有民代、政務官角色的，在自己的舞台上努力為黨加分，看看能不能拚出一個執政的機會，也許是我們這個時候最該做的。

民進黨如果條件不利，所有政論節目、電視台，媒體有話語權的，真的是團結在一起，即便是少數，也是一個個團結的少數士氣。國民黨，如果議題、環境不符合期待，基層焦慮的時候，馬上就會有人跳出來罵主導者，比較少聽具體的建議和主張，一直都是如此，也因為這樣的文化，反而真正要團結的時候心中也都還是有疙瘩，是朱立倫特別惹人厭，還是國民黨的文化需要思考一下？

未來要選總統的人，未來要當黨主席的人，也會面對到這樣的課題，何不讓我們靜下來想想，怎麼論述怎麼溝通？怎麼建立共識，創造新的黨內文化？黨內的路線、議題設定，絕對有對話，爭論的空間。就事論事，實質討論不管多激烈，但是全盤的否定一個人或者用鬥爭的方式，真的大可不必。

蘇俊賓說，看到那天的電視畫面，我心裡只有一個感想，我們期待的，是真正的戰鬥藍，不是只會找戰犯的戰犯藍！或是只會內鬥的內鬥藍！