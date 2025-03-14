「想不出反制方法朱立倫就下台」　他轟：罷免戰略沒一個有能量

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免烽火連天，13日傳出藍綠委通過一階罷免案差距增加為35比0，媒體日前也報導，國民黨主席朱立倫不排除找民眾黨主席黃國昌共商倒閣，但國民黨則嚴正否認此事。對此，前立委沈富雄表示，國民黨不太容易扭轉目前局勢，想出的戰略沒有一個是有能量的，如果朱立倫這個主席想不出更好方法反制，那主席就不要幹了、就下台。



根據統計，目前通過的35件立委罷免案皆為泛藍立委，包括國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、林沛祥、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍，以及無黨籍立委陳超明；至於一階未過的立委罷免案部分，清一色為民進黨17位立委。

對此，沈富雄於節目《POP大國民》談到「大罷免」，他表示，國民黨要扭轉目前局勢很不容易，他們所能夠想出來的戰略沒有一個痛的，要以罷制罷不行、要公投也沒有能量，沒有一樣是有能量的。

沈富雄直言，朱立倫這個主席如果想不出任何好的方法反制的話，主席就不要幹了，就下台，國民黨現在不想出一個更高位階、更高的中心思想、策略，能統一戰線的戰法，還是「老神在在」，只因為他們聽了很多政客、評論員、民調說民進黨最後還是不會贏，但自己覺得真的不見得。

▼35位泛藍立委罷免案第一階段過關。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）