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轟賴清德疑軍人忠誠才恢復軍審　朱立倫：應為污名化國軍道歉

▲▼ 朱立倫指出，國民黨一貫支持軍事審判健全化 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲朱立倫指出，國民黨一貫支持軍事審判健全化 。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

對於總統賴清德宣布恢復軍事審判，國民黨主席朱立倫指出，「國民黨一貫支持軍事審判健全化，賴清德應為污名化國軍忠誠道歉！」，呼籲賴清德作為三軍統帥不能只是片面打擊國軍信心，應當呼應國民黨主張，提高國軍加給，強化國家安全，提升國軍士氣。

朱立倫提到，賴清德的言談過程竟然將檢討修正的原因指向努力在前線為國人努力防衛中共的國軍弟兄，這不僅是逃避民進黨的責任，更令軍心大受打擊，身為三軍統帥的賴清德應當向國軍道歉。

事實上，早於賴清德宣布檢討修正「軍事審判法」，國民黨立委徐巧芯、陳永康及翁曉玲於2024年曾經主張修正《軍事審判法》第34條規定，國民黨修法便強調兩大宗旨：1. 健全軍事審判符合戰時特殊情況、有利於國家安全。為了維護國家安全且為因應戰時之特殊情況，對於現役軍人在戰時危害軍事利益之犯罪，本應由軍事審判，以達成維護軍事利益及國家安全之目的。

2. 避免戰時違背「特別法優先原則」而形成混亂。過去民進黨破壞軍事審判程序，強調由司法機關審判，導致相關案件在戰時恐無法進行軍事審判 ，違背戰時軍事審判目的，有害軍事任務之遂行。

朱立倫強調，縱使國民黨堅定支持軍事審判健全化，有效抵禦中共發動戰爭的軍紀問題，但國民黨決不認同賴清德將修法理由指向國軍。賴清德聲稱修法理由是因應中共對國軍的滲透及間諜活動之威脅方面，無疑是指控國軍遭受中共滲透，這顯然是「對內尋找敵人」的政治操作，賴清德已然是厚著臉皮的逃避歷史責任。

「溯本追源，導致軍事審判程序之破碎，顯然是民進黨造成的問題」，朱立倫提到，無論過去蔡英文主張「將軍事裁判權回歸司法院」、柯建銘主張「軍事司法審判基本上已經違憲」、顧立雄要求「軍事審判體系回到司法一元化」、民進黨立委曾稱「司法院奪回審判權就會同時奪回偵查權」等等，都是造成如今軍事審判困難的原因。

朱立倫說，當過去韓國瑜曾強調軍事法庭的重要性，蔡英文卻嚴正要求曾經身為職業軍人的韓院長「把話收回去」，結果今天事實是民進黨把話吞回去，卻把髒水潑向國軍。民進黨若要以共軍滲透國軍為由進行修法，就必須先回應民眾內心的疑問：軍事法庭審判若是能有效對於抵禦共軍滲透，當年激進主張全面廢除的民進黨，是否造成近年共軍滲透的危機？是否應當為歷史道歉？

朱立倫提到，過去歷史的經驗告訴大家，一個能夠帶領軍隊奮勇抗戰的領袖，都是秉持「疑人不用，用人不疑」的理念，要通過制度形成紀律，而非先對內先射箭後畫靶，先污名化軍隊同袍，讓軍隊內部相互猜疑，人人自危。

朱立倫說，國民黨要求賴清德應承認民進黨政治操作導致軍事審判的歷史問題，並向遭受污名化的國軍道歉，也呼籲賴清德作為三軍統帥不能只是片面打擊國軍信心，應當呼應國民黨主張，提高國軍加給，強化國家安全，提升國軍士氣。

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