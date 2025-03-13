長照管理專員人力缺口嚴重　桃園副市長蘇俊賓提解方

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會，針對衛福部長照問題提出建議。（圖／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院會今（13）日召開行政院會，會終針對衛福部長照2.0階段性成果與未來展望進行討論。出席的桃園市副市長蘇俊賓指出，衛福部報告2022年至2024年長照預算提升近四成，服務人數成長27%，但長照體系中關鍵角色—照顧管理專員卻面臨人力缺口，未來可成為穩定服務斷點，建議應調整薪資、放寬進用條件，並於長照3.0體系中善用科技減輕照顧管理員、社工人員負擔，同時結合在地資源實現在地安老。

桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會上指出，根據過去三年數據，照顧管理專員人力並未隨著服務個案增加而提升，進用率反而逐年下滑，從2022年的90%降至2024年的77.6%，顯示各縣市照管人力不足問題並非如報告所述，單純受限於編制，導致缺口日益擴大，進一步加重現有照顧者的工作壓力。

蘇俊賓認為，照顧管理專員之進用率日益降低主因在於高度工作壓力，薪資缺乏競爭力，才會導致人才流失。建議可調整薪資、放寬進用條件，並於長照3.0體系，善用科技減輕照顧管理員、社工人員負擔，並結合在地資源，實現在地安老。

蘇俊賓提及，照顧者負擔日益沉重，過去每位照顧管理專員需服務250至300案，但如今已增至400至600案，顯示人力不足問題已嚴重影響服務品質。照顧者本身也需要被照顧，才有能力照顧更多人，因此提出三項具體建議，包括

針對薪資結構，現行照顧管理專員起薪為33,000元，最高僅50,760元，薪資結構在長照3.0計劃中應該有檢討空間，以避免人才持續流失；其次，針對進用條件，現行規定照顧管理專員須具備2年相關工作經驗，致使許多大學畢業生無法立即投入此行業，目前各行各業都面臨人才短缺，優秀社工人才容易被其他產業吸納。建議相關科系畢業生，若完成一定程度訓練即可上任，並授權地方政府更靈活設定進用資格，縮短人才進入市場的等待期，活絡人力市場。

最後，針對長照3.0體系推動，應善用在地資源與志工網絡，如環保志工、社區巡守隊及文化志工等，將這些人力納入長照3.0體系，延緩長者進入重度照護階段，推動在地安老與健康老化的實踐，打造更完善的長照服務體系。

行政院長卓榮泰對於蘇俊賓建議表達認同，強調將持續檢討照顧者權益，精進制度發展，強化跨部門合作，以確保長照服務品質與效率，推動長照3.0計畫達成更廣泛且有效的服務目標。