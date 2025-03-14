會被滲透不只軍人！賴清德拚軍事審判只能治標　不如建構國安法庭

記者劉邠如、李芸樺／台北報導

為因應中共滲透統戰，總統賴清德13日宣布恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，挨批走回頭路、搞解嚴，引發譁然。對此，律師吳俊達認為要分兩大層次看此事，若只是下猛藥拚軍事審判只能治標，不如建構國安法庭。

廢除軍審起於2013年洪仲丘事件，洪在退伍前兩天死亡，家屬控訴軍方懲處不當，後來《軍事審判法》修正規定和平時期軍人犯罪改由普通法院審理，以強化司法公平與人權保障。但近期屢屢出現退役及現役軍人被中共滲透洩露機密，還有領有居留證的陸配宣傳武統，讓賴清德在國安會議後做出恢復軍審決議。

吳俊達表示，實際上現在中共滲透的問題，不僅只限於軍人身分，例如許多在台的企業，如果有陸資的成分，也有可能會被滲透。且軍事審判過去給人詬病的問題包括速審速決，可能導致冤獄，或是由於軍階壓力、軍軍相護、同儕壓力等人性因素，都會影響審理結果。

所以吳律師認為，既然是涉及國家安全的犯罪行為，應該要設計一個程序法，讓國民能一體通用。不只適用於軍人，也適用於非軍人身份從事國家安全犯罪行為時的審理，才會是比較周延的。

且相較於軍事法庭，普通法院的法官，多數民眾還是較認同有較大的審判公正性、獨立性和透明性。再加上現在有國民審判案件，未來有些案子涉及到國家安全的案件，也可以考慮納入國民審判這樣的一個配套機制來處理。

除此之外，在一般法院公開審理的情況下，媒體也會跟進報導，這樣就會有更多的公共監督，也能對犯罪嫌疑人施加壓力。且透過審理過程公開透明，事件經過報導後，可能會讓更多潛在犯罪者或可能被滲透的對象意識到，若在台灣做這些事情，代價會很大，可能會整個人名譽破壞，或者社會性死亡。這對潛在犯罪者來說，可能更有放大嚇阻效果。