評賴清德恢復軍審「睿智且正確」　游盈隆：當年倉促修法矯枉過正

▲總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）



記者郭運興／台北報導

因應中共滲透統戰，總統賴清德13日召開國安高層會議，會後宣布祭出十七項策略，包含檢討軍事審判法，恢復軍事審判制度，此舉引起各界討論。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，整體而言，賴總統的決定是睿智的、正確的、合時宜的。他強調，這是一個重大的修正，2013年洪仲丘案倉促修法，矯枉過正，現在改採英美作法，是一項進步改革作為，值得喝采。

游盈隆表示，賴清德總統13日下午在「國安高層會議會後記者會」的談話，牽涉諸多面向，已引起萬丈波瀾，連中國外交部發言人毛寧也來參一腳。

游盈隆認為，整體而言，自己覺得賴總統決定「全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度」，是睿智的、正確的、合時宜的。

游盈隆指出，國防部記者會更明確地說明，「未來軍人觸犯陸海空軍刑法有關的軍事犯罪，將受軍事審判，一般犯罪案件，仍由司法機關辦理」。

游盈隆強調，這是一個重大的修正。將2013年因洪仲丘案倉促修法，矯枉過正，規定「除戰時外，軍人皆適用普通司法」，現改採英美作法，不以平時戰時做區分，而是依軍人犯罪的性質來區分，不僅契合當前兩岸情勢的特殊性，也是一項進步改革的作為，值得喝采。

▼台灣民意基金會游盈隆。（圖／記者李毓康攝）