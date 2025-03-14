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反分裂法活動「未回應」賴17條措施　李振廣：陸有自信應對台獨挑釁

▲▼《反國家分裂法》20周年座談會，從右邊開始：劉振立、李鴻忠、外交部王毅、人大委員長趙樂際 ，統戰部部長石泰峰、公安部部長王小洪。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸《反國家分裂法》20周年座談會，趙樂際重要講話沒有外界預料來的強硬。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸《反分裂國家法》實施20周年座談會今（14）日在京舉行。如何分析中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際發表重要講話，沒有15周年來的強硬？涉台學者李振廣接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，趙樂際已經核心內容說得很明白，也沒必要回應賴清德抗中17條措施，大陸有自信走自己步伐，持續完善「以法懲獨」的制度體系，邁向和平統一。反倒是賴清德看似高調對抗大陸，實質在台灣內部鞏固個人權力，並非全然針對大陸。

大陸《反分裂國家法》實施20周年，上午10點在北京人民大會堂東大廳舉。中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任、外交部長王毅，全國政協副主席、中央統戰部長石泰峰，全國人大副委員李鴻忠，中共二十屆中央書記處書記、公安部部長王小洪，中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立等人出席。

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤，全國人大憲法和法律委員會主任委員信春鷹，東部戰區司令員林向陽，台胞代表黃清賢在座談會上發言。中央黨政軍群有關部門和北京市有關人員，有關民主黨派中央負責人，以及專家學者代表等參加座談會。

《新華社》稍早釋出報導，趙樂際發表重要談話指出，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，深刻認識《反分裂國家法》的重要作用，堅決打擊「台獨」分裂、遏制外部勢力干涉，堅定不移推進祖國統一大業。

趙樂際指出，20年來，全面實施《反分裂國家法》，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，進一步豐富完善「以法懲獨」的制度體系，堅決開展反分裂反干涉重大鬥爭，持續完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，有力維護一個中國原則，推動「反獨」促統不斷取得新的進展和成效。

趙樂際強調，解決台灣問題，實現祖國完全統一，是大勢所趨、大義所在、民心所向，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。

▲▼ 北京、反分裂國家法20周年、趙樂際、王毅 。（圖／記者任以芳攝）

▲陸學者稱，大陸有自信應對台獨挑釁，今日反分裂座談會更無需回應賴清德17條措施。（圖／記者任以芳攝）

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣今天也有參加座談會，他接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，趙樂際發言總體宗旨不變，核心內容已經都說得很明確。尤其在台灣問題上面，展現大陸方面的決心和信心非常堅定，不會有任何的動搖，包括過去20年《反分裂國家法》也是違法必究，有效震懾「台獨」不要突破紅線。

回顧《反分裂法》實施15周年時任人大委員長栗戰書發表講話相當嚴厲，外界也質疑，賴清德高調反中的言論，直指對岸是「境外敵對勢力」，為何趙樂際在《反分裂法》20周年講話調子沒有預期強硬？

李振廣指出，今天這場座談會主要紀念《反分裂國家法》，從宏觀的角度來觀察考慮，或解這套法律以及「台灣問題」，「賴清德的17條促施確實有備而來，借由《反分裂國家法》20周年時機拋出來，對大陸方面來說，他的講話只是突發個案，根本不用專門回應，大陸國台辦第一時間也說得很清楚。」

大陸根本無需回應，李振廣進一步說，大陸已經有自信，以前面對「台獨」挑釁容易激動，現在已經牢牢把握兩岸關係的主導權和主動權。「相信將來台海局勢整個局面，控制也是在大陸這一邊，不會隨之起舞，照著自己步伐前進。

李振廣指出，大陸依然願意推動兩岸關係交流合作融合發展，是賴清德感到壓力，現在的權力也不穩固，在藍營牽制下，什麼也做不了，確實有點無力感。「因此運用權力通過17條措施，包括恢復軍事審判，未來搞戒嚴，恐怕台灣老百姓也都不怕，形成一個專制的局面。」

▲▼ 北京、反分裂國家法20周年、趙樂際、王毅 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京舉行《反分裂國家法》實施20周年座談會，記者採訪流程變嚴格，解放軍發言閉門不公開。（圖／記者任以芳攝）

回顧《反分裂國家法》實施15周年座談會，記者幾乎全程採訪拍攝，包括時任人大委員長栗戰書，時任中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成，以及大陸國台辦主任劉結一發表談話時，記者都可以全程紀錄。

北京今舉行《反分裂國家法》實施20周年座談會，採訪流程變嚴格，這次出席高層多出公安部部長，中央軍委副主席未出席，改由中央軍委聯合參謀部參謀長列席。另外，中共中央和國家機關有關部門、有關人民團體，解放軍有關單位和組織部隊等也首次出席。

今日的座談會邀請媒體人數比5年前增多，除了港澳台陸，增加俄羅斯《俄新社》、《新加坡聯合早報》。所有採訪記者也被要求在指定時間集合，統一乘坐大巴進入會場。其中，俄羅斯駐華記者是昨天臨時被通知參加今日本場活動。

記者採訪流程也變得嚴格，按照安排分兩段式採訪，首先拍攝宋濤講話約3分鐘，之後退場再進場拍攝趙樂際發表重要講話，刻意避開其他人發言，今天也未公開解放軍代表發言環節，相較15周年活動安排20周年反而更加緊縮嚴謹。

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