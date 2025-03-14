　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸紀念反分裂法　陸委會：反對併吞是台灣最大共識

▲▼ 北京、反分裂國家法20周年、趙樂際、王毅 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸舉辦《反分裂國家法》實施20周年座談會。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／台北報導

今天是大陸《反分裂國家法》通過20周年，大陸上午在北京人民大會堂舉辦座談會。對此，陸委會表示，中共所謂的法律與規範不會改變中華民國是主權國家的事實，只會挑起兩岸人民對立；反對被中共併吞，是台灣社會最大共識。

陸委會今（14）日晚間發布以「中共意圖以非和平惡法傷害我國家主權，台灣人民『反併吞、反滲透』意志堅定」為題的新聞稿表示，針對中共當局舉行「反分裂國家法」20週年座談會，重申反獨促統舊調，及恫嚇採取非和平手段可能性。

陸委會表示，中共20年前制定的「反分裂國家法」，意圖做為併吞台灣的法律依據，其強制推動統一、甚至不排除動用武力的作法，不僅違反國際法，更違反自由、民主及人權普世價值，國際社會及台灣從未接受。

陸委會指出，中共對台法律戰由來已久，近年更多次發布各種「懲獨」法令與措施，以違反文明世界基本法律原則與侵害人權的惡法，企圖推進對台「內國化」管治及長臂管轄效力，加強對台恫嚇。

▲▼大陸委員會,陸委會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲陸委會。（圖／記者陳冠宇攝）

「中共所謂的法律與規範對我國人毫無拘束力，更不會改變中華民國是主權國家的事實，只會嚴重傷害兩岸的正常往來，挑起兩岸人民對立，升高兩岸敵意螺旋」，陸委會說。

陸委會強調，捍衛民主、維護主權、維持自由民主的生活方式，及堅決反對台灣被中共併吞，是台灣社會最大共識。面對中共對我國家主權的威脅，賴清德總統13日已揭示台灣當前面對的5大國安威脅及17項因應策略。

陸委會最後稱，政府將秉持「四個堅持」與「四個不變」，強化全社會防衛韌性，全力推動「和平四大支柱行動方案」，展現全國上下團結一致反對中共併吞台灣的全民共識與決心，同時透過與友盟國家的合作，向全世界宣達我們反對中共併吞台灣的國家意志，堅定守護台灣的民主與繁榮。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
558 2 7669 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家寧聲明4大雷點被罵翻　ChatGPT都吐槽「敢公開完整財報
Toyz被關還在輸出！拾汣茶屋突推新品「張家檸檬綠茶」
家寧發6點聲明！律師無奈：錢算5年還沒算完？
快訊／土城鐵皮木材廠起火　烈焰沖天全面燃燒
快訊／曾國城「遭代言品牌切割」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

反分裂法活動「未回應」賴17條措施　李振廣：陸有自信應對台獨挑釁

陸紀念反分裂法　陸委會：反對併吞是台灣最大共識

大摩預料中國第二季經濟再走弱　名目GDP可能「跌破4%」

陸海底撈「屁孩尿鍋事件」未停！　顧客傻眼：要化驗尿液

挺伊朗！　王毅：反對「非法制裁」、強推安理會介入

日軍艦過航台灣海峽　陸國防部批「興風作浪」：反對！

陸海關驗包裹驚現「活體大蜈蚣」36條　性兇殘被玩家當「異寵」養　

搶救生育率！　陸官方正研究育兒補貼方案

中俄伊談核問題「劍指美國」　籲摒棄制裁施壓、武力威脅

外網瘋傳共軍測試「登陸神器」　號稱「鞋不濕」可越過搶灘直插公路

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

「#AI女神 」 #李珠珢 來了！ 首披 #Fubon Angels 戰袍

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

大貨車煞車失靈「開上護欄減速」　騎士驚險逃命畫面曝 #高雄

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

悍將團長Travis突送「手指愛心」 李珠珢害羞摀臉XD

反分裂法活動「未回應」賴17條措施　李振廣：陸有自信應對台獨挑釁

陸紀念反分裂法　陸委會：反對併吞是台灣最大共識

大摩預料中國第二季經濟再走弱　名目GDP可能「跌破4%」

陸海底撈「屁孩尿鍋事件」未停！　顧客傻眼：要化驗尿液

挺伊朗！　王毅：反對「非法制裁」、強推安理會介入

日軍艦過航台灣海峽　陸國防部批「興風作浪」：反對！

陸海關驗包裹驚現「活體大蜈蚣」36條　性兇殘被玩家當「異寵」養　

搶救生育率！　陸官方正研究育兒補貼方案

中俄伊談核問題「劍指美國」　籲摒棄制裁施壓、武力威脅

外網瘋傳共軍測試「登陸神器」　號稱「鞋不濕」可越過搶灘直插公路

台中爸媽虐2女兒「揍到9月嬰翻白眼」　二審再判2人入監服刑

停車漏看「公告內5字」！台中女車主慘噴3900元　停管處出手了

夏于喬「摔下樓梯」韌帶斷裂！　感動老公「把屎把尿」：以後幫他推輪椅

章若楠也是隱藏版女鞋頭！私服愛鞋NB、BV都是爆款　VANS蛇年聯名也入手

「四大寶石」閃耀富藝斯香港春拍　天然緬甸紅寶手鍊成大熱門

停車「漏看5個字」！台中女車主慘噴3900元　停管處要開罰業者

朴寶劍《苦盡柑來遇見你》敬業親自下海　暖心事蹟曝光粉絲淚讚

家寧聲明4大雷點被罵翻　連ChatGPT都吐槽「敢公開完整財報嗎」

鴻海電動車「即將正式出海」！劉揚偉：2個月內與日本客戶簽約

他看「家寧聲明」傻眼吃相難看又硬拗　提5反問：財務作業為何拖5年

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

大陸熱門新聞

通緝犯林金城「台灣身分被註銷」

雙胞胎媽媽「卸貨4個月」又中雙胞胎　傻眼自嘲

國台辦：台獨膽敢突破紅線不得不採取斷然措施

陸委會：不限制陸配宣揚統一　但「武統」絕不允許

外網瘋傳共軍測試「登陸神器」 號稱「鞋不濕」可越過搶灘直插公路

只是去代課！24歲舞蹈老師遭校車輾斃

「周杰倫豪賭輸46億」造謠男落網

核物理能源專家劉暢離美返陸 回母校北京大學任職

清代八位皇帝住這裡！　養心殿修繕10年將重新開放

陸反分裂法活動今登場！賴清德昨先強硬表態

陸《反分裂法》20周年　宋濤：持續依法強化兩岸同屬一中

陸「鋼琴才女」遭美籍夫槍殺 生前曾反映遭家暴

滿20年！陸《反分裂法》第8條是「台獨」最終紅線　

始祖鳥吊牌炒到1300元！　二手衣商家拿來「假裝新品」

更多熱門

相關新聞

藍營批賴「麻煩製造者」　綠曝藍幹部一舉：朱立倫應該向國人道歉

藍營批賴「麻煩製造者」　綠曝藍幹部一舉：朱立倫應該向國人道歉

總統賴清德昨宣布5項國安威脅、17項因應策略，以及明確將大陸定義為「境外敵對勢力」。國民黨主席朱立倫今（14日）聲明，昨天賴清德的談話，已成為兩岸的麻煩製造者，為一己之私，鞏固個人的權力，遂行他台獨的目標。對此，民進黨回應，國民黨先是聲援武統言論，現在國民黨前重要幹部、前國民黨主席特別顧問黃清賢出席中國「反分裂國家法二十周年座談」，跟中國一搭一唱意圖侵略台灣，才是真正的麻煩製造者，難道朱立倫不用為此向全體國人道歉嗎？

要賴清德收回「境外敵對勢力說」！　馬英九：別陷國家於不義與苦難

要賴清德收回「境外敵對勢力說」！　馬英九：別陷國家於不義與苦難

批賴17條讓台灣進入「準戰爭狀態」　朱立倫：遂行他台獨目標

批賴17條讓台灣進入「準戰爭狀態」　朱立倫：遂行他台獨目標

「台灣人準備好上戰場了嗎」　羅智強曝賴清德算盤：一步步往戒嚴推

「台灣人準備好上戰場了嗎」　羅智強曝賴清德算盤：一步步往戒嚴推

傅崐萁遭搜索轟「司法追殺」　綠酸「自家人」爆料：敵人在本能寺

傅崐萁遭搜索轟「司法追殺」　綠酸「自家人」爆料：敵人在本能寺

關鍵字：

反分裂國家法陸委會兩岸關係賴清德

讀者迴響

熱門新聞

家寧沉默2天回應了！列6點駁斥反控Andy變更收益分配

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」

金秀賢公開鐵證「2hrs後慘遭打臉」！

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

快訊／金賽綸媽媽出聲了！怒指金秀賢說謊：交往6年沒錯

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上

金秀賢「公開關鍵鐵證」！

快訊／金賽綸媽媽潰堤求：拜託裁定他們的罪！　最新親密貼臉照曝光

家寧全家社死　她曝未來只剩1條路

老公外遇年輕妹「人妻火速離婚」　2年後小三現世報來了

家寧駁Andy月領5.5萬「報酬指控不符」　公開真實進帳

偷看LINE訊息「卻不顯示已讀」　大票網友實測讚爆！

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　

更多

最夯影音

更多

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面