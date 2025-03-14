尹錫悅彈劾案裁決恐延至下周！法官「難達共識」　過半支持政黨輪替

▲南韓總統尹錫悅2月13日出席憲法裁判所辯論。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，遭到國會彈劾停職，目前正等候憲法裁判所（憲法法庭）宣判。不過，目前憲法裁判所8名法官據傳仍尚未達成共識，每天都在進行評議，且預計18日針對法務部長朴性載彈劾案召開辯論庭，因此尹錫悅彈劾案裁決日期恐延至下周。

民調顯示，超過一半的南韓民眾希望達成「政黨輪替」。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓法律界人士今（14）日透露，遲至昨（13）日晚間為止，憲法裁判所仍尚未向通過彈劾訴追案的國會、遭到彈劾的總統尹錫悅等兩造告知彈劾案裁決日期，且未向媒體公開，由於先前的慣例是會在裁決日2到3天以前宣布何時裁決，因此尹錫悅彈劾案的裁決結果，勢必會在延後至下周。

如果今（14）日結束以前，憲法裁判所向兩造通知裁決日期，則最快可能將於17日進行宣判，或是延後到19至21日宣判。也有部分意見認為，憲法裁判所可能是基於保密、維安等原因，遲遲未對外公布裁決日期，不過法律界人士認為這一可能較低。

據悉，前總統盧武鉉、朴槿惠在遭到國會通過彈劾時，憲法裁判所從辯論終結制裁決宣判當天，大約花了2周的時間。因此在尹錫悅案中，消息人士當初預估是今年2月25日終結辯論，於2周後的星期五進行裁決。

▲南韓憲法裁判所13日針對國會所通過的監察院長崔載海、首爾中央地檢長李昌洙、首爾中央地檢4次長趙相元、首爾中央地檢反貪腐2部長崔宰薰等四人彈劾案進行裁決。（圖／達志影像／newscom）

不過，面對共同民主黨挾持國會席次過半優勢，通過多名主要公職人員的彈劾案，使得憲法裁判所的行程繁忙。13日下午，憲法裁判所才針對監察院長崔載海、首爾中央地檢長李昌洙、首爾中央地檢4次長趙相元、首爾中央地檢反貪腐2部長崔宰薰的彈劾案做裁決，8名法官「全員一致」駁回上述4人的彈劾案。

至於18日，憲法裁判所還得針對法務部長朴性載的彈劾案召開辯論庭，考量到尹錫悅彈劾案的裁決將對撕裂的南韓造成社會造成何種巨大的影響，以及世人聚焦在憲法裁判所的目光，因此幾乎不可能在下周初便進行裁決。

報導指出，同樣遭到國會通過彈劾的國務總理韓悳洙，憲法裁判所也於2月19日終結辯論，因此尹錫悅彈劾案、韓悳洙彈劾案的裁決時間，究竟誰先誰後，也是憲法裁判所目前正在煩惱的問題。部分意見認為，憲法裁判所可能會在同一天進行裁決。

法律界人士也指出，為了最大化消弭尹錫悅彈劾案所造成的政治與社會分裂，憲法裁判所8名法官的目標在於達成「全員一致」的裁決結果，然而尹錫悅彈劾案涉及戒嚴，攸關憲政體制，以及其他是否存在選舉舞弊等必須釐清事實的爭議，要達成共識恐怕還得需要一段時間。

▲南韓「代理總統」崔相穆。（圖／達志影像）

對於尹錫悅彈劾案宣判在即，南韓代理總統崔相穆（副總理兼企劃財政部長）於14日上午表示，「必須徹底做好萬全準備，不僅得確保憲法裁判所、法官、國會與法院等主要機關的安全，還得維持憲法秩序不至於崩解！政府尊重透過集會與示威表達贊成或反對之意見，不過一旦出現破壞公共設施、對警察施暴等挑戰公權力的行為，政府將嚴懲以待。」

另外，民調機構「蓋洛普韓國」於本月11至13日針對南韓全國1001名的成年男女進行調查，其中贊成實現政黨輪替的民眾高達51%，超過希望維持國民力量現執政黨地位的41%民眾。34%的民眾看好共同民主黨黨代表李在明當選為下一屆總統。