川普開口「想跟金正恩重修舊好」！　稱北韓是核武大國

▲川普表示，希望能夠重新與金正恩建立良好關係。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普（Donald Trump）13日表示，希望能夠恢復他在第一個總統任期內與北韓領導人金正恩保持的良好關係。他強調，自己和這位神秘領袖「相處得很好」，如今仍維持「良好關係」。他更直言，北韓是「核武大國」。

根據《韓聯社》報導，川普表示，金正恩是「核武大國的領導人」，擁有「大量核武」，並重申美國政府的目標是實現北韓「完全無核化」。而當川普被記者進一步問及是否有計畫重建在第一次總統任期時與金正恩保持的交流時，川普回應道，「嗯，我當然願意。」

川普強調，自己與金正恩關係良好，當年如果不是他當選，而是希拉蕊（Hillary Clinton）入主白宮，北韓恐怕早就已經爆發核戰。然而此番言論也引發外界關注，認為川普可能有意重新與金正恩進行「個人外交」。兩人曾經在任內三度會面，分別是2018年6月在新加坡、2019年2月在河內，以2019年6月在板門店。

川普上任不久後就曾公開表示，他計畫再次與金正恩接觸，並形容對方是個「聰明人」。不過，外界普遍認為，由於目前平壤當局更仰賴俄羅斯提供的糧食、燃料以及軍事支持，因此對「與美國對話」的興趣可能已經大幅降低。

▲川普上任後，多次形容北韓是「核武大國」。（圖／朝中社）



談及與金正恩的關係，川普強調，「我和金正恩的關係很好，就讓我們拭目以待吧！」但他也指出，北韓無庸置疑是一個「擁有核武的大國」。

值得注意的是，這並非川普首次使用「核武大國」來形容北韓。美國政府官員通常避免公開使用該詞，因為可能會被外界解讀為美國承認平壤擁核。

川普1月20日就職後不久，就使用這個詞來指稱北韓，當時曾引發外界對他的揣測。不過，隨後白宮表態仍將「完全無核化」視為目標，才逐漸平息相關疑慮。

除了北韓，川普也提到其他擁核國家。他表示，「金正恩擁有很多核武，其他國家也一樣。像印度、巴基斯坦，還有其他國家都有。」