華爾街日報：川普家族有意入主幣安交易所

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

「華爾街日報」報導，美國總統川普家族計劃入主全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance），並已與幣安洽談在美國的營運事宜。幣安創辦人趙長鵬因違反美國反洗錢法，於2024年被判刑4個月。

知情人士透露，趙長鵬近期接觸川普政府，尋求赦免。幣安代表去年起與川普友人接觸，希望與川普家族成員達成交易，恢復美國市場營運。趙長鵬至今仍是幣安最大股東。

目前尚不清楚川普家族將以何種形式入主幣安，或是否與趙長鵬的赦免有關。成立於2024年的加密幣機構「世界自由財務」（World Liberty Financial）可能是入主的方式之一。消息人士指出，擔任中東與烏克蘭協調特使的川普友人魏科夫（Steve Witkoff）已參與談判，希望達成交易。

川普政府官員否認魏科夫參與幣安交易，稱他正在退出涉及商業利益的程序。趙長鵬在X平台發文表示，「沒有和任何人討論幣安美國業務，但沒有罪犯介意獲得赦免。加密幣在美國與世界各地偉大總是讓我高興」。

「世界自由財務」、「川普集團」（Trump Organization）、幣安美國（Binance.US）與幣安對此報導均未回應。

報導指出，川普當選後家族成員陸續獲利，但與尋求赦免的重罪人士進行交易，則是前所未見的情況。川普曾簽署多項有利加密幣業的行政命令，若入主幣安美國業務，將使川普家族在虛擬貨幣市場中快速擴大影響力。