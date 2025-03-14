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川普有信心美國將兼併格陵蘭　強調戰略重要性

▲▼川普不排除以武力奪取丹麥自治區格陵蘭。（組圖／路透）

▲川普喊話有信心兼併丹麥自治區格陵蘭。（組圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他有信心美國最終會兼併丹麥自治領土格陵蘭（Greenland）。格陵蘭不僅礦產資源豐富，還位於通往北極的重要航道，戰略位置極其關鍵。

川普在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）的一場會議中向記者表示：「我認為這件事會發生。」他認為格陵蘭議會選舉結果對美國有利，因為親商的反對黨「民主黨」（Demokraatit）在11日的選舉中獲勝，該黨主張逐步脫離丹麥獨立。

在川普發表這些評論時，北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）也在場。川普表示，呂特在這件事上能發揮很大的作用，並強調美國兼併格陵蘭是為了「國際安全」。

呂特則回應說，他不希望北約捲入格陵蘭併入美國的問題，但同意需要警惕中國和俄羅斯在北極地區的活動。他指出，俄羅斯和中國正加強在北極的影響力，尤其是北方海路（Northern Sea Route）對俄中兩國貿易的重要性日益增加。

呂特強調，除了俄羅斯之外的7個北極國家在美國的領導下，攜手努力確保該地區的安全，這非常重要。格陵蘭如今成為美國、中國及俄羅斯爭奪影響力的地緣政治熱點。

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