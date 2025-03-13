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台南南勢街西羅殿慶祝保安廣澤尊王聖誕　舉辦文化季走讀導覽

▲台南南勢街西羅殿慶祝保安廣澤尊王聖誕，13日下午舉辦文化季走讀導覽，由西羅殿副主委林吉元、中西區長蔡佳甫等人主持走讀開幕典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南南勢街西羅殿慶祝保安廣澤尊王聖誕，13日下午舉辦文化季走讀導覽，由西羅殿副主委林吉元、中西區長蔡佳甫等人主持走讀開幕典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南南勢街西羅殿慶祝保安廣澤尊王聖誕，舉辦文化季走讀導覽，呼應2025年為府城建城300年的活動，13日下午2時許，由西羅殿副主委林吉元、中西區長蔡佳甫、民政局宗教禮俗科長陳宏田、邱莉莉議長秘書陳明才共同主持走讀開幕典禮，展開為期3天，帶領民眾走讀府城的各城門歷史文化。

▲台南南勢街西羅殿慶祝保全廣澤尊王聖誕，13日下午舉辦文化季走讀導覽，由西羅殿副主委林吉元、中西區長蔡佳甫等人主持走讀開幕典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

西羅殿文宣組長謝奇峰老師表示，西羅殿廟址為第一代的大西門原址，這是五條港區重要重要的門戶，後來內縮400公尺才遷於到今西門路/民權路口。西羅殿現址是清雍正三年(1725)興建的府城第一代大西門的原址，當時是因為康熙60年(1721)發生朱一貴民亂事件後，為保護商人與居民安全，於是由台灣知縣議請興建木柵城，當時築城門七座，設四大門三小門(大東、大南、大北、大西、小南、小東、小北門)的木城門。乾隆元年(1736)將七門改以石材興建，乾隆40年(1775)由蔣元樞知府追加興建小西門，使台灣府城具有八座城門之規模，並修建大、小南門。

▲台南南勢街西羅殿慶祝保安廣澤尊王聖誕，13日下午舉辦文化季走讀導覽，由西羅殿副主委林吉元、中西區長蔡佳甫等人主持走讀開幕典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在清代台灣知府蔣元樞(1738-1781)所留下的《重修台郡各建築圖說》之〈重修風神廟並建官廳馬頭石坊圖〉內的「西門城」位置經與現貌接官亭、風神廟與西羅殿做比對，有圖有真相，大西門城就是現在的西羅殿廟址。

謝奇峰老師說，西羅殿有義務來推廣這麽有歷史意義的文化活動，廟除了是宗教信仰祈福中心，還是一個教育中心，所以我們特舉辦文化季走讀，西羅殿管委會與台南市導覽協會合作將帶領民眾於廣澤尊王聖誕千秋時，以南勢街西羅殿為中心，從西、南、北，三個方向導覽府城建城300年的歷史文化，歡迎大家一起來參與。

▲台南南勢街西羅殿慶祝保安廣澤尊王聖誕，13日下午舉辦文化季走讀導覽，由西羅殿副主委林吉元、中西區長蔡佳甫等人主持走讀開幕典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

路線介紹
3月13日(四)：西向路線：南勢街西羅殿→南河港遺址→台郡三郊水仙宮(中西區神農街1號)→宮後街→第二代大西門遺址→外關帝港厲王宮(中西區西門路二段307巷14號)→四聯境普濟殿(中西區普濟街79號)→國定古蹟兌悅門→三郊鎮港海安宮(中西區金華路四段44巷31號)→回到西羅殿結束導覽行程。

3月14日(五)：南向路線：南勢街西羅殿→南河港遺址→海安路→南廠保安宮(中西區保安路90號)→南廠小西腳平天舘(中西區國華街二段67號)→小西門遺址→下大道良皇宮(中西區府前路一段340號)→第二代大西門遺址→宮後街→南勢街→回到西羅殿結束導覽行程。

3月15日(六)：北向路線：南勢街西羅殿→南河港遺址→宮後街→第二代大西門遺址→米街廣安宮(中西區新美街172號)→赤嵌街→成功路→開基玉皇宮(北區佑民街111號)→德慶溪舊址→府城史蹟大銃街石碑(北區自強街)→軍工廠舊址(今北區立人國小)→海安路→北勢街舊址→回到西羅殿結束導覽行程。

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