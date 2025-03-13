美國華裔民選官員協會訪台　台南市消防局雙方交流消安議題

▲美國華裔民選官員協會13日上午率團來訪台南市消防局，雙方就消防宣導、歷史建物消防安全及跨消防局支援等議題進行深入探討。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為促進國際消防安全交流，美國華裔民選官員協會13日上午率團來訪台南市消防局，雙方就消防宣導、歷史建物消防安全及跨消防局支援等議題進行深入探討，訪團由美國加州鑽石吧市議員劉珝林（Stan Liu）領隊，團員包括來自加州鑽石吧市、約巴林達市、聖馬利諾市、蒙特利公園市、天普市、亞凱迪亞市、核桃谷水區及富樂頓聯合高中學區的市長、市議員及相關委員代表。

台南市消防局副局長李政昌親自接待訪團，並詳細介紹消防局各項業務與經驗交流成果。劉珝林團長表示：「美國華裔民選官員協會時隔20年再度正式組團訪台，多位團員曾在台灣成長，對台南市消防局熱情而專業的接待表示由衷感謝，並誠摯邀請消防局未來赴加州進行訪問與交流訓練。」

協會財務長戴守真亦分享其在擔任亞凱迪亞市市長期間，積極支持台南市消防局至該市進行交流訓練的寶貴經驗。現場特別邀請曾三度訪問亞凱迪亞市消防局的第六大隊邱保舜組長進行簡報，介紹雙方消防局長期交流的歷史與情誼；隨後，消防局業務單位針對災害應變及整備機制作業進行說明，與訪團代表展開熱烈討論，共同探究消防安全提升之道。

此外，訪團成員還參觀了原台南合同廳舍（消防史料館），又稱「火見樓」。該建築建於1930年，曾是當時台南市最高建築，見證了本市消防歷史的重要發展。參訪期間，貴賓們對於台南市消防局在歷史建築保存、現代化設備應用及防災機制整合上的成就表示高度肯定，並就如何兼顧歷史保存與消防安全進行深入討論。

台南市市長黃偉哲表示，「國際間的消防交流對城市安全發展具有重要意義。透過這次訪團，我們看到了跨國合作的廣闊前景，並期待未來能藉由更多此類互訪進一步促進城市間的防災與安全合作。」

台南市消防局局長李明峯指出：「這次交流契機難得，展現了消防單位在跨部門與國際交流上的積極態度。未來，我們將持續深化與國際消防單位的合作，共同提升災害應變與防災整備的能力。」