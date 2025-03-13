　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

ART TAINAN 2025 台南藝術博覽會開幕　黃偉哲邀領略藝術盛宴

▲台南市政府與中華民國畫廊協會合作的「ART TAINAN 2025台南藝術博覽會」，13日於台南晶英酒店盛大開幕，市長黃偉哲親自主持開展儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府與中華民國畫廊協會合作的「ART TAINAN 2025台南藝術博覽會」，13日於台南晶英酒店盛大開幕，市長黃偉哲親自主持開展儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府與中華民國畫廊協會合作的「ART TAINAN 2025台南藝術博覽會」今年邁入第13屆，13日於台南晶英酒店盛大開幕，市長黃偉哲主持開展儀式，黃偉哲致詞表示，台南藝術博覽會不僅是今年藝文界盛事，更是提供才華洋溢藝術工作者發光發熱的舞台，他誠摯邀請民眾前來觀賞，領略一場光彩奪目藝術盛宴。

黃偉哲市長表示，台南被譽為文化首都，有許多提供藝術家一展長才的舞台。「ART TAINAN 2025台南藝術博覽會」和「Next Art Tainan台南新藝獎」一樣，皆是台南藝術界的年度盛事。許多新銳藝術家在獲得台南新藝獎肯定後，透過媒合，也接續在藝博會發光發熱。所謂「內行看門道，外行看熱鬧」，歡迎民眾前往藝博會參觀，領略一場光彩奪目的藝術文化饗宴。

文化局指出，今年有45家畫廊參展，當中有 8 家畫廊是首次加入，包括台灣 3 家、日本3家、韓國2家。此外，不少海外畫廊參展，也顯示出藝博會在國際關注度的提升。這些畫廊將持續投入台灣藝術市場，為觀眾帶來全新的藝術風貌。

文化局說，見證無數藝術新星誕生的「台南新藝獎 Next Art Tainan」，每年從獲獎者中選出3位新銳創作者與畫廊合作，在藝博會展出作品，這項媒合模式也成為官辦獎項銜接市場的重要橋樑。本屆參與的畫廊及新藝獎得獎者包括：索卡藝術 X 李盈蓁、弎畫廊 X 張芸家、絕對空間 X 翁榛羚。

▲台南市政府與中華民國畫廊協會合作的「ART TAINAN 2025台南藝術博覽會」，13日於台南晶英酒店盛大開幕，市長黃偉哲親自主持開展儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，文化局特別在藝博會現場建構「美學教育空間」，邀請國立台南大學視覺藝術與設計系參與，讓學生有更多機會獲得實務經驗，也期望透過此合作方式，啟發年輕朋友對藝術的興趣，並培育未來藝術產業的人才種子。

中華民國畫廊協會表示，今年首度迎來品牌展位，透過藝術詮釋品牌美學，讓觀眾在欣賞藝術作品的同時，也能感受品牌的故事。例如，歐客佬咖啡攜手芝加哥藝術博物館，從11位經典藝術家的代表作中汲取靈感，打造出獨具風味的咖啡禮盒；賣艸人家這家擁有80年歷史的品牌，帶來傳統與創新的對話；座落於總爺藝文中心的薩圖爾精品咖啡，讓藝術與咖啡香氣交織；O’PARIS 法式甜點則以精緻甜品詮釋生活的美好。

文化局強調，ART TAINAN 2025攜手南部13家館際聯盟，串聯美術館與在地特色店家，從展場出發，穿梭於古都巷弄之間，感受藝術、歷史與現代生活的交融。為了讓觀眾能輕鬆規劃藝術之旅，今年與 Klook 獨家合作，提供一站式旅遊與住宿方案，透過專屬頁面，可輕鬆預訂台南星級酒店與藝博會門票套票。「ART TAINAN 2025 台南藝術博覽會」資訊活動官網 https://2025.art-taipei.com/tainan/tw/

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
596 2 8806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蹦闆挺Andy「來我店隨你挑精品」　霸氣喊話
鐵粉女星退追金秀賢！　愛他11年「曾到韓追星」
再增林沛祥！35泛藍立委罷免案一階過關　17件綠委未達門檻補
「護國神Q」球星戴維斯涉家暴！二審改判拘役20天定讞
快訊／金秀賢又有私照外流！爆料YTR狠嗆：我去記者會找你
快訊／開車撞牆「害母慘死」詐保1300萬　冷血男遭收押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義縣觀光工廠冷研碳索館　獲環境教育設施認證

把愛傳出去「洪門慈善總會助學金」汐止2校12學子受惠

提升安全意識！　嘉義縣348處AED場所安心認證進行中

美國華裔民選官員協會訪台　台南市消防局雙方交流消安議題

陳玉治基金捐竹崎高中福斯廂型車　共創教育新風

大陸冷氣團南下！　嘉義縣府農漁民：提早防寒

嘉義瑞里花季3月15日盛大登場　花期賞花攻略

慢性腎病盛行率逾12%　嘉義縣衛生局發起「健康護腎」活動

精緻頂級鐵板料理登場！嘉義初物鐵板燒鍋物展現食材原始風味

守護環保英雄健康！雲林環保局聯手台中醫院　提供專屬健檢

【硬要擠】騎士鑽車縫擦撞右轉車慘摔　網傻眼：人家早就打方向燈

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

1780萬 #賓利 遭 #R15 重機撞！ 保險桿+燈組毀了車主：有全險 #新北

李多慧南韓巧遇台灣遊客　開心直呼「我請客」

第二航廈突停電「旅客報到出境卡住」　桃機：電力異常

【又見求職詐騙】女買單程機票到 #柬埔寨 ！航警地勤聯手攔阻

快速看懂眾量級分手擂台　Andy遭無情「淨身出戶」！家寧媽套路全解

金秀賢當兵告白「高二金賽綸」：好想妳　瘋狂追求「承諾要娶她」...阿姨痛罵

百萬人搶看九份公車神技轉彎　網友跪服：司機全是傳奇車手

嘉義縣觀光工廠冷研碳索館　獲環境教育設施認證

把愛傳出去「洪門慈善總會助學金」汐止2校12學子受惠

提升安全意識！　嘉義縣348處AED場所安心認證進行中

美國華裔民選官員協會訪台　台南市消防局雙方交流消安議題

陳玉治基金捐竹崎高中福斯廂型車　共創教育新風

大陸冷氣團南下！　嘉義縣府農漁民：提早防寒

嘉義瑞里花季3月15日盛大登場　花期賞花攻略

慢性腎病盛行率逾12%　嘉義縣衛生局發起「健康護腎」活動

精緻頂級鐵板料理登場！嘉義初物鐵板燒鍋物展現食材原始風味

守護環保英雄健康！雲林環保局聯手台中醫院　提供專屬健檢

嘉義縣觀光工廠冷研碳索館　獲環境教育設施認證

中環賣陽明股票4570張小賺365萬餘元　手上還有4604張

連2天擾金門！陸「4艘海警船」闖限制水域　海巡強勢驅離

49萬人研究揭「10種最折壽環境因素」！　抽菸和21種疾病有關

陸委會：中共破壞兩岸單一戶籍制度　政府依法清查軍公教人員

再增林沛祥！35泛藍立委罷免案一階過關　17件綠委未達門檻補件中

林昀儒橫掃德國名將挺進WTT冠軍賽8強　下一戰恐遇「天敵」

曾入戲叫她老婆　張書豪、歐陽妮妮「小孩撞名」陳曉、陳妍希兒子

鐵粉女星退追金秀賢！　愛他11年「曾到韓追星」網：中國首位受害女星

瓦城去年每股賺9.01元　擬配息9元、殖利率4.4％

#高雄 知名商場出包！飲料機掛「 #小強 一夜干」

地方熱門新聞

即／新光三越氣爆新增1死　澳門籍2歲小妹傷重不治

「神禡擷英-楊永智版印收藏特展」14日開幕展現風華

兒女是Google、YT高階主管！矽谷教母警告「13歲以下小孩別用手機」　

護腎5原則 藥師教你避免洗腎之路

力挺舊部屬陳淑姿黃偉哲砲轟傅崐萁問政不用心

新北推動都市造林　侯友宜：打造綠色永續城市

台南企業聯合捐贈高壓細水霧設備強化南消救災效能

麻豆獅子會及噍吧哖獅子會捐贈南消二大130顆住警器

高雄婦負氣駕車離家失聯　里港警1小時找到人

日管處舉辦114年度植樹節贈苗活動

罷免綠委黃捷、許智傑「一階未過關」

台塩海洋鹼性離子水12度蟬聯大甲媽遶境指定用水

固碳植樹永續地球台水六區植樹響應綠化

全國技能競賽南區賽24日登場技職菁英齊聚競技

更多熱門

相關新聞

黃偉哲力推公部門非暑期工讀報名至3月19日截止

黃偉哲力推公部門非暑期工讀報名至3月19日截止

台南市長黃偉哲市長關心青年未來職涯發展，並致力推動青年公共參與，2024年首次由研考會規劃整合市府各局處開放非暑期工讀職缺，以鼓勵學子從工讀中實地了解市政工作，增進未來職場就業力，更培養未來積極參與公共事務人才。

力挺舊部屬陳淑姿黃偉哲砲轟傅崐萁問政不用心

力挺舊部屬陳淑姿黃偉哲砲轟傅崐萁問政不用心

韓國人帶路！6個必看亮點教你玩台南蘭展

韓國人帶路！6個必看亮點教你玩台南蘭展

團膳銀絲卷超恐怖　徒手一捏擠出1碗油

團膳銀絲卷超恐怖　徒手一捏擠出1碗油

南港LaLaport 3／17試營運喊卡

南港LaLaport 3／17試營運喊卡

關鍵字：

台南藝術博覽會開幕黃偉哲藝術盛宴

讀者迴響

熱門新聞

家寧「神隱1天出手了」！

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

4男工廠外打手遊等友下班…家寧爸報警喊騷擾！

Andy選311開戰家寧「超暖原因瘋傳」！

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！

家寧媽偷補法律知識被抓包？頻道新增「股權分配」影片

房產業者霸氣喊「免費送Andy一間房」

Andy控家寧媽私註冊商標！律師曝「剩20天搶救」　智慧局給答案了

快訊／金秀賢3度強硬發聲！「握有明確證據」

刪除與家寧合作貼文　DR.WU聲明：已結束暫時性合作

快訊／賴清德宣布「恢復軍事審判」　軍法官回到第一線

家寧IG「追蹤數突暴增」　他抓包買粉絲：以為沒人看

金秀賢崩潰了！片場道歉工作人員　好友心疼：魂不守舍，身邊要有人陪

金賽綸生前下跪求饒！原本賠70億才減至7億

元斌為了10歲的金賽綸終生戒菸！暖心事蹟曝光

更多

最夯影音

更多

【硬要擠】騎士鑽車縫擦撞右轉車慘摔　網傻眼：人家早就打方向燈

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

1780萬 #賓利 遭 #R15 重機撞！ 保險桿+燈組毀了車主：有全險 #新北

李多慧南韓巧遇台灣遊客　開心直呼「我請客」

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面