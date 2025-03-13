ART TAINAN 2025 台南藝術博覽會開幕　黃偉哲邀領略藝術盛宴

▲台南市政府與中華民國畫廊協會合作的「ART TAINAN 2025台南藝術博覽會」，13日於台南晶英酒店盛大開幕，市長黃偉哲親自主持開展儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府與中華民國畫廊協會合作的「ART TAINAN 2025台南藝術博覽會」今年邁入第13屆，13日於台南晶英酒店盛大開幕，市長黃偉哲主持開展儀式，黃偉哲致詞表示，台南藝術博覽會不僅是今年藝文界盛事，更是提供才華洋溢藝術工作者發光發熱的舞台，他誠摯邀請民眾前來觀賞，領略一場光彩奪目藝術盛宴。

黃偉哲市長表示，台南被譽為文化首都，有許多提供藝術家一展長才的舞台。「ART TAINAN 2025台南藝術博覽會」和「Next Art Tainan台南新藝獎」一樣，皆是台南藝術界的年度盛事。許多新銳藝術家在獲得台南新藝獎肯定後，透過媒合，也接續在藝博會發光發熱。所謂「內行看門道，外行看熱鬧」，歡迎民眾前往藝博會參觀，領略一場光彩奪目的藝術文化饗宴。

文化局指出，今年有45家畫廊參展，當中有 8 家畫廊是首次加入，包括台灣 3 家、日本3家、韓國2家。此外，不少海外畫廊參展，也顯示出藝博會在國際關注度的提升。這些畫廊將持續投入台灣藝術市場，為觀眾帶來全新的藝術風貌。

文化局說，見證無數藝術新星誕生的「台南新藝獎 Next Art Tainan」，每年從獲獎者中選出3位新銳創作者與畫廊合作，在藝博會展出作品，這項媒合模式也成為官辦獎項銜接市場的重要橋樑。本屆參與的畫廊及新藝獎得獎者包括：索卡藝術 X 李盈蓁、弎畫廊 X 張芸家、絕對空間 X 翁榛羚。

此外，文化局特別在藝博會現場建構「美學教育空間」，邀請國立台南大學視覺藝術與設計系參與，讓學生有更多機會獲得實務經驗，也期望透過此合作方式，啟發年輕朋友對藝術的興趣，並培育未來藝術產業的人才種子。

中華民國畫廊協會表示，今年首度迎來品牌展位，透過藝術詮釋品牌美學，讓觀眾在欣賞藝術作品的同時，也能感受品牌的故事。例如，歐客佬咖啡攜手芝加哥藝術博物館，從11位經典藝術家的代表作中汲取靈感，打造出獨具風味的咖啡禮盒；賣艸人家這家擁有80年歷史的品牌，帶來傳統與創新的對話；座落於總爺藝文中心的薩圖爾精品咖啡，讓藝術與咖啡香氣交織；O’PARIS 法式甜點則以精緻甜品詮釋生活的美好。

文化局強調，ART TAINAN 2025攜手南部13家館際聯盟，串聯美術館與在地特色店家，從展場出發，穿梭於古都巷弄之間，感受藝術、歷史與現代生活的交融。為了讓觀眾能輕鬆規劃藝術之旅，今年與 Klook 獨家合作，提供一站式旅遊與住宿方案，透過專屬頁面，可輕鬆預訂台南星級酒店與藝博會門票套票。「ART TAINAN 2025 台南藝術博覽會」資訊活動官網 https://2025.art-taipei.com/tainan/tw/