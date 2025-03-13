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台南西濱公路出現廢棄「椰子殼小山」　環保局要追查兇手

記者林東良／台南報導

有網友在社群PO出影像，台南南區西濱公路兩側遭人惡意傾倒廢棄椰子殼，甚至堆成一座小山，讓他痛批「椰子殼內部會積水，孳生革熱病媒蚊，沒得過登革熱的人不知生不如死的痛苦」，引起關注。台南市環保局指出，將派員查看附近監視器畫面及查明是否有行為人跡證後，依廢棄物清理法規定查處。

▲有網友在網路社群PO出影片及照片，在台南市南區西濱沿海公路兩側，遭人惡意傾倒廢棄椰子殼堆成小山，擔心天雨積水孳生病媒蚊，引爆登革熱。（圖／翻攝自Threads／shihaocha521）

▲台南市南區西濱沿海公路兩側，遭人惡意傾倒廢棄椰子殼堆成小山，若天雨積水將孳生病媒蚊，引爆登革熱。（圖／翻攝自Threads／shihaocha521）

PO文網友指出：「店長外送喜樹途中看到，真的超氣，地點坐落台南西濱沿海公路兩側，這些一大片廢棄的椰子殼好幾堆，囤積成一座小山丘，若是遇到天雨時，椰子殼內部會積水孳生病媒蚊，你沒有得過登革熱，根本不知道這生不如死的痛苦，做生意要有良心，我祝福你這亂倒的人體驗一下發高燒、骨頭快被拆散的感覺。」

▲有網友在網路社群PO出影片及照片，在台南市南區西濱沿海公路兩側，遭人惡意傾倒廢棄椰子殼堆成小山，擔心天雨積水孳生病媒蚊，引爆登革熱。（圖／翻攝自Threads／shihaocha521）

PO文一出，引發網友們熱議，許多人紛紛留言：「真的！這條路車流量很大，也不是山區、溪邊荒郊野外而是，就像你說的沒人默許甚至執行不利，根本沒有會這麼囂張…」、「就是有這種垃圾人」、「好扯喔！！！感覺是故意載來丟…」、「1999打起來」、「大家一起，第一時間公害報報上已檢舉」、「檢舉起來，謝謝老闆」、「怎沒人收去做椰子碳？」、「太惡劣啦、「超過分，南區一直都是登革熱嚴重災區，真的怕爆…」、「登革熱得過一次終身難忘，然後一輩子就要防蚊子，夏天開始就戰戰兢兢怕爆，那些人真的很可惡」。

還有人痛批，「真的很無良ㄟ！」、「愛台南的看了都會生氣」、「這比丟棄在路邊更令人生氣，即使要清理要花更多時間處理啊…」、「就是這點讓人很生氣，那個要怎麼下去怎麼上來都是個問題」、「可以打給環保局了」、「台南真的不要再登革熱了」…，PO文網友回應表示：「我已經公害網站檢舉了」，對於網友讚賞PO文者的勇氣與正直，PO文網友則謙稱：「這是我們身為台南人應該做的…」。

台南市環保局指出，本案將請同仁先前往查看附近監視器畫面，及查明是否有行為人跡證後，依廢棄物清理法相關規定查處。另也會查明地主、管理人或承租人等資料進行後續清理。初步研判，應是專門販售椰子汁業者，違法將椰子殼廢棄物惡意傾倒丟棄該處，且數量大，疑似長期傾倒丟棄。

由於台南曾是登革熱重災區，防疫是市府重點工作，如今遭人惡意丟棄大量廢棄椰子殼，在其自然分解困難下，的確可能因天雨積水孳生病媒蚊，而引爆登革熱風險，值得市府環保、衛生等相關單位重視。

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