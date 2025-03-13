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台南市勞工領袖大學初階班開訓　促進勞工終身學習邁向卓越成功

▲台南市政府攜手國立成功大學開辦「勞工領袖大學初階班」13日開訓，台南市勞工局局長王鑫基、主任秘書陳美顏、成大推廣教育中心主任辛致煒及國際經營管理研究所所長張佑宇等人出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府攜手國立成功大學開辦「勞工領袖大學初階班」13日開訓，台南市勞工局局長王鑫基、主任秘書陳美顏、成大推廣教育中心主任辛致煒及國際經營管理研究所所長張佑宇等人出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府攜手國立成功大學開辦「勞工領袖大學初階班」13日開訓，台南市勞工局局長王鑫基、主任秘書陳美顏、成功大學推廣教育中心主任辛致煒及國際經營管理研究所所長張佑宇等人出席，期勉學員透過終身學習，強化職場能力，邁向成功之路，領航未來發展。

勞工局局長王鑫基表示，感謝成功大學長期提供優質場地與師資，與市府共同規劃多元課程，協助在職勞工進修，2024年更首創學員完成課程後，可取得成大學分證明，除為在職勞工職涯發展加分，更為勞工勞袖大學人才培育之路往前邁進一大步。

▲台南市政府攜手國立成功大學開辦「勞工領袖大學初階班」13日開訓，台南市勞工局局長王鑫基、主任秘書陳美顏、成大推廣教育中心主任辛致煒及國際經營管理研究所所長張佑宇等人出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王鑫基局長表示，黃偉哲市長十分重視人才培育，面對全球環境快速變化，城市競爭力的關鍵即在於人才，而人才唯有透過不斷學習、持續精進，才能提升個人軟實力，進一步帶動團隊、企業，甚至整座城市的進步。王鑫基局長鼓勵學員要持續完成初、進、高階及菁英班課程，累積180小時學習時數，即可獲得10學分證明，不僅增進職場競爭力，也為台南打造更具國際競爭力的未來。

▲台南市政府攜手國立成功大學開辦「勞工領袖大學初階班」13日開訓，台南市勞工局局長王鑫基、主任秘書陳美顏、成大推廣教育中心主任辛致煒及國際經營管理研究所所長張佑宇等人出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國立成功大學推廣教育中心主任辛致煒表示，成功大學一直擔任推動終身學習的推手，積極與市府、民間產業緊密合作，攜手培育企業所需的專業及跨域人才，而與勞工局合作辦理的勞工領袖大學更是廣受好評，也積極思考更多創新知識投入勞工領袖的學習平台，並持續吸收歷屆學員意見調整課程，希望透過課程調整，提供在職勞工最優質的師資及課程，讓勞工領袖大學成為大家最好的終生學習體系。

▲台南市政府攜手國立成功大學開辦「勞工領袖大學初階班」13日開訓，台南市勞工局局長王鑫基、主任秘書陳美顏、成大推廣教育中心主任辛致煒及國際經營管理研究所所長張佑宇等人出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王鑫基局長強調全球各地都在搶人才，台南則超前部署，積極培育並留住人才。「勞工領袖大學」自100年開辦以來，採用初、進、高階、菁英班的階梯式學習模式，至今已培訓4048名學員。為讓勞工朋友們由淺入深的瞭解職場上所需知識，2025年課程包含勞動權益、職業安全、工會法規、管理知能等，同時採取滾動式調整，以符合學員需求，並延續2024年好評「鬥陣來走走成大」課程，帶領學員認識了解成大周邊的台南風情及在地特色，並因應企業焦點議題規劃「企業推動ESG應瞭解勞動檢查常見的缺失」及「使用Chat GPT應用於職場」等課程，讓大家能掌握最新趨勢，因應未來的挑戰。

▲台南市政府攜手國立成功大學開辦「勞工領袖大學初階班」13日開訓，台南市勞工局局長王鑫基、主任秘書陳美顏、成大推廣教育中心主任辛致煒及國際經營管理研究所所長張佑宇等人出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

學員史翠雲表示過往就得知勞工領袖大學課程資訊，但礙於工作繁忙及疫情等因素遲遲未報名，今年特別排除萬難參加本次課程，希望能將所學運用回職場並給予貢獻；學員苗鵬翥更表示以往曾經上過勞工領袖大學課程，但對於求知的渴望及活到老學到老的精神今年再度報名參加課程，希望能透過不斷學習持續吸收新知。

▲台南市政府攜手國立成功大學開辦「勞工領袖大學初階班」13日開訓，台南市勞工局局長王鑫基、主任秘書陳美顏、成大推廣教育中心主任辛致煒及國際經營管理研究所所長張佑宇等人出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工領袖大學初階班自3月13日開課為期3個月，總計72小時；為提升勞工知能，勞工局除開辦勞工領袖大學，另每月在南門勞工育樂中心辦有「職場大小事」專題講座，4月12日邀請AiCity成就數位張財銘總經理講授「AI職場-壯世代轉職與斜槓的最佳契機」；另3月15日、4月26日、5月10日、6月14日、7月5日邀請南方講堂王美霞老師在曾文市政願景園區，主講「在生活中閱讀金剛經」，帶領市民朋友一起深入淺出地學習《金剛經》，讓經典不再只是高深的理論，而是落地可行的生活智慧，鼓勵大家踴躍報名參加；課程內容登載於勞工局網站，網址: https://goo.gl/KPJXmV。

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