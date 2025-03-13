湯德章律師的正義與勇氣牽起情誼　台南與日本熊本縣宇城地域締盟

▲台南市長黃偉哲13日與日本熊本縣宇城地域（宇土市、宇城市、美里町）3位首長共同簽署友好交流協定，進而展開更全面的國際交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲13日與日本熊本縣宇城地域（宇土市、宇城市、美里町）3位首長共同簽署友好交流協定，這亦為台南首次跳脫一對一城市交流的框架，與三個城市所組成的地域締盟，進而展開更全面的國際交流。

宇土市是人權律師湯德章律師之父的故鄉，黃偉哲市長表示很高興13日上午跟3個城市的貴賓一起參加「湯德章律師追思獻花暨故居再開門」活動，並在下午簽署友好交流協定，感謝宇土市攜手宇城市、美里町與台南展開交流，更在日本向當地民眾介紹湯德章律師的事蹟。

黃偉哲市長進一步提到，湯德章律師是台南的優秀子弟，對台灣民主化也有很多貢獻，現在更牽起台南與日本的友誼，希望能將台日情誼從上一代延續到下一代年輕學子，也很高興看到宇土市立住吉中學已經跟台南的南化國中展開交流，未來會更鼓勵學生進行學術、體育等國際交流活動。

本次宇城地域訪團由宇土市元松茂樹市長、宇城市長臨時代理人天川竜治副市長、美里町上田泰弘町長共同率團(一行35名)。元松茂樹市長說，去年訪團也在3月13日「台南市正義與勇氣紀念日」來訪，當時自己曾表示會努力推動雙方交流，期待日後雙方締結友好交流協定，很感謝台南市共同努力實現這個目標，宇城市長臨時代理人天川竜治副市長、美里町上田泰弘町長也都承諾將繼續加深雙方情誼及推動交流。

宇城地域(Uki Region)位於熊本縣中央，由宇土市(Uto City)、宇城市(Uki City)、美里町(Misato Town)2市1町組成，未來將持續以湯德章律師相關交流為主軸，與台南市進行觀光、經濟、文化、教育等領域的交流。本次訪團不但參加了「湯德章律師追思獻花暨故居再開門」活動，也赴台南市議會、南化國中交流。