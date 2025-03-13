詐騙又有新手法！收到「載具異常」通知不要點　1動作錢被盜光

▲不少人習慣將電子發票存進載具，就有詐騙集團寄載具異常通知信Email，騙取民眾個資、信用卡號。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／CTWANT

台灣詐騙事件頻傳，且詐騙集團手法不斷推陳出新，讓民眾防不慎防！財政部揭露，最近出現假冒財政部電子發票整合服務平台的電子郵件，謊稱「載具異常」要民眾重新歸戶，萬一點進連結輸入信用卡資訊，恐遭盜刷，錢財全被騙光。

財政部昨（12）在臉書發文，稱最近有民眾受害，詐騙集團假冒「財政部電子發票整合服務平台」，寄給大眾電子郵件，謊稱載具資訊異常，要求更新載具歸戶等類似理由，進而誘騙民眾點擊信中的連結，進入假網頁後輸入信用卡資訊等個資，最後信用卡就會遭到盜刷。

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對此，財政部提醒，民眾若收到「財政部電子發票整合服務平台」的通知信，第一時間先判斷寄件者電子信箱，正確的官方信箱為「einvoice@einvoice.nat.gov.tw」；再來是確認信中夾帶的連結網址，官網網址是「https://www.einvoice.nat.gov.tw」。

除此之外，財政部也說明，服務平台的信箱和網址都是有政府專用的「.gov.tw」，看到奇怪的就是詐騙，且強調，「平台『不會』寄Email通知載具異常、『更不會』要求輸入信用卡資訊」。最後不忘再提醒，民眾不要點擊不明網址、不輕易輸入個資，有接獲類似訊息，可以撥打165反詐騙專線或平台客服專線0800-521-988。

▲財政部強調，平台不會寄Email通知載具異常，更不會要求民眾輸入信用卡資訊。（圖／翻攝自財政部臉書）

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