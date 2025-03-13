被抓包了！孟耿如並未關閉社群　「絞肉機女神」酸：只是鎖住檔案

▲孟耿如9日在社群網站發文道歉，並承諾會在一天後無限期關閉所有的社群帳號。（圖／翻攝自孟耿如IG）

圖文／CTWANT

主持人黃子佼因購買2259部未成年影像判刑，然而他和妻子孟耿如卻出遊享受天倫樂，引來網友批評。對此，孟耿如9日發文致歉，強調黃子佼不會、也不應復出，自己也將關閉所有社群帳號，沒想到被抓包只是鎖住個人檔案，再度掀起討論。

孟耿如當天指出，將會在1天後無限期關閉所有的社群帳號，不再公開發表任何訊息，誠心沉潛反省，將時間與心力專注於守護女兒的教育與成長，「再次真心對這段期間，被我傷害、波及與影響的一切深深致歉，謝謝大家」，隔天也真的搜尋不到。

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然而，網紅「絞肉機女神」今（13日）表示，黃子佼與孟耿如是鎖住個人檔案，不是關閉帳號，狠酸：「當我們第一天玩社群網路嗎？」並再次重申「黃子佼是犯罪不是犯錯！」卻連最簡單的承諾都做不到，她看了也只是笑笑。

▲黃子佼和孟耿如被抓包只是把社群鎖住。（圖／翻攝自絞肉機女神臉書）

透過截圖可見，2人的私人臉書顯示「鎖住個人檔案」，僅能看見個人資料，無法得知是否有再發文。貼文一出，引發一番議論，網友紛紛留言：「啊，講錯了啦，是鎖住！」「他們2個超級爛」、「她就是共犯」、「他們在測群眾智商？他們配嗎？」「男的煉銅闢，女的說謊精，都不可原諒」。

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