老師忘交資料害13人「全國競賽失格」　學生哭：半年心血白費

▲新北市鶯歌工商因人員疏失，導致13名學生無法進入全國專題競賽複賽。（圖／摘自鶯歌工商網站）

記者許敏溶／台北報導

教育部主辦的全國專題競賽，是攸關技職生升學關鍵的全國比賽，現在卻傳出鶯歌工商學生因資料未繳交而失去複賽資格。新北市教育局今（13日）證實，未通過複賽審查件數共13件，都是鶯歌工商學生作品，原因是缺漏「複賽報名資料檢核表」，因影響學生權益重大，已要求校方盡速檢討，並將針對學校行政疏失追究相關人員行政責任。

由教育部國教署主辦「全國專業群科專題實作及創意競賽」，主要參賽者為全台高三生，因為獲獎有助於升學，被視為技職生指標性全國競賽。不過，現在卻傳出以設計類科為主的鶯歌工商，有參賽學生發現，因校方負責人疏忽沒有繳交相關資料而失去複賽資格，葬送師生半年辛苦心血。

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新北市教育局證實，全國高級中等學校設計群114年度專題實作及創意競賽複賽收件數共436件，其中159件複賽審查不合格未完成報名，教育局接獲投訴未通過複賽審查件數共13件，都為鶯歌工商學生作品，未通過原因是缺漏附件6第3頁「複賽報名資料檢核表」。

教育局指出，已經要求該校主動向群科中心主辦學校提出溝通與申訴，並已函請國教署協助釐清，全力爭取並維護學生權益，尋求最適解決方案。