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「教育愛教澤傳」　新北市政府表揚優良教育人員

▲113年度新北市優良教育人員表揚典禮，此次以「教育愛 教澤傳」為主題，向辛苦付出的教師們獻上感謝。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者蒲世芸／採訪報導

新北市教育局19日舉辦新北市113年度優良教育人員表揚典禮，這一次也特別以「教育愛 教澤傳」作為優良教師表揚及感恩教師節主題，共計有特殊優良教師39位、優良特教人員27位以及資深優良教師2419位獲頒獎項。其中更有服務屆滿40年春風化雨教師多達40位，共計249名教師代表出席。

新北市長侯友宜提到，「我們的學生就像我們的孩子一樣，你只要給他多少的愛，他就會找回多少的勇氣，孩子不一定是菁英，但是懂得孩子，幫助孩子能找到自己，讓他們能真正的做自己這才是我們教育最大的目的，所以孩子們需要的是鼓勵，需要我們給予他們力量，讓他們能找到且看到自己人生的方向，同時關於適性和品格也是我永遠堅守不忘的兩個原則。」

▲「教育愛教澤傳」　新北市政府表揚優良教育人員(業配)▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲新北市教育局舉辦113年度優良教育人員表揚典禮，此次以「教育愛 教澤傳」，作為優良教師表揚及感恩教師節主題。（圖／記者鄭遠龍攝，下同）

其中來自永和國中，服務滿40年的資深優良教師陳秀琪，無論在專業授課或班級經營上都不斷自我要求精進創新，將學生放在心中最重要位置。陳秀琪說，「我覺得只要老師耐心、愛心還有順心，尤其要好好愛自己，這一條路很辛苦沒有錯，但老師如果不愛自己就沒有多餘的力氣去愛孩子們。另外我覺得在面對學生的時候，要教他並給他方法，像孩子有什麼樣想法的時候，我會用討論的方式，跟孩子聊聊可以如何來做選擇，還有給他們建議什麼樣的方式或許是更適合他們的。我一直告訴自己，要做孩子在黑暗中的一道光，我會拚盡全力讓學生們知道，他們就像是宇宙中會發亮的那顆星星那麼樣的閃耀。」

過去曾是陳秀琪老師的學生，現在在醒吾科技大學擔任副教授的陳瑞峰補充，「特別是在國中是一個很重要的階段，老師幫助學生找到自己適性的方式，對於學生有著相當的影響力。我們都很感謝陳秀琪老師，不知道老師用了什麼魔法，讓我們可以感覺到老師與每一個學生互動中，都可以感受到老師的用心去了解我們，也因此讓我們在學校的時光是非常安心和開心的。」

▲「教育愛教澤傳」　新北市政府表揚優良教育人員(業配)▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲新北市長侯友宜提到，教育最大目的就是幫助孩子們找到自己，並做他們堅強的後盾與力量。

還有榮獲特殊優良教師及教育部師鐸獎，堅持15年輔導工作的安溪國中主任吳俊叡，也和我們分享從事教職的心路歷程。吳俊叡說道，「今天我們的主題提到了『教育愛』，但除此之外我覺得更是『愛教育』。我相信在現場的每一個人，包括所有服務滿40年的資深優良教師都是非常熱愛教育的，作為老師，我很感恩也覺得很幸運可以從事這樣的職業和志業，這真的是一件很幸福的事情，因為每天在學校跟學生相處，每個學生都有屬於自己的生命故事，他們都很真實的和我們分享，讓我們可以走進他們的生命中。」

▲「教育愛教澤傳」　新北市政府表揚優良教育人員(業配)▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲來自永和國中服務滿40年的資深優良教師陳秀琪（圖左），與曾是陳秀琪老師的學生，現為醒吾科技大學擔任副教授的陳瑞峰（圖右）。

▲「教育愛教澤傳」　新北市政府表揚優良教育人員(業配)▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲榮獲特殊優良教師及教育部師鐸獎，堅持15年輔導工作的安溪國中主任吳俊叡表示，能從事教職和學生們一起成長是最幸福的事。

現場也請到了吉慶國小獅鼓隊及陶笛團隊帶來精彩表演，一起向所有教師獻上真摯的祝福，新北市政府也感謝並肯定全體教師的耕耘付出，幫助學生在人生道路上展現潛能活出多彩的人生，打造充滿希望的社會。

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