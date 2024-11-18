防堵喪屍煙彈入侵校園　新北採購千枚試劑「判讀只需5分鐘」

▲防堵喪屍煙彈入侵校園，新北採購千枚試劑。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

為防堵喪屍煙彈毒品進入校園，新北市教育局今（18日）宣布率先採購1000劑「依托咪酯原物檢驗試劑」，12月底前陸續配發至板橋高中、鶯歌工商、三重商工、中和高中、泰山高中、新店高中、瑞芳高工、淡水商工等8校，提供鄰近有需求學校領取使用，並與警察局合作進行檢測與偵辦，以防止遭濫用影響學生健康。

新北教育局表示，法務部已將「依托咪酯」升級列為二級毒品管制，由於「依托咪酯」可透過電子煙彈等形式偽裝，對正值好奇的學生族群來說影響甚鉅，因而率先採購1000劑「依托咪酯新式快篩試劑」，只需5分鐘測試時間即可判讀。

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教育局強調，使用篩檢過程將依內政部警政署「教育單位發現疑似毒品、製造或施用毒品之器具移請警察機關查處流程」規定辦理，由教育局主動聯繫警察局協助派員到校，進行原物（電子煙彈）初步篩檢，後續警察局會進一步將檢體送至外部機構再次進行檢驗，倘經查結果確認為類管制物品，將溯源查緝上游不法人員並依法偵辦。

教育局指出，為預防毒品濫用將持續與警察局進行「預防宣導」、「教警合作」等2項策略進行相關查緝與處理，並透過防毒守門員及教警合作，建立吸毒熱點巡邏網，就學生施用電子煙或毒品等高風險場所列入治安熱點圖巡查，積極落實防範菸毒危害，共同守護校園。





▲新北教育局採購試劑，判讀只需5分鐘。（圖／新北教育局提供）