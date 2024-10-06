金山萬里7校災後復原完畢　新北教育局：明起正常上課

▲新北金山、萬里區等7校災後復原完畢，明起正常上課。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

山陀兒颱風襲台造成北海岸地區降下罕見豪大雨，導致新北市金山區中角國小、金山國小、金美國小、金山高中，以及萬里區萬里國中、大鵬國小、三和國小等7所學校出現積淹水情形。新北市教育局今表示，經市府跨單位動員合作已完成校園環境復原工作，明起7所學校學生都能返校上學。

新北教育局局長張明文表示，因應山陀兒颱風來襲，2日啟動各校災損通報機制，截至4日共有39所學校回報各式災損，包含強降雨及山區洩水不及導致校內淹水、樹木傾倒、窗戶破裂、雨遮破損、磁磚掉落、教室漏水、操場積淹水等，各校利用周末全力投入復原，也感謝警消社政單位與民間團體等協助，讓學生周一能正常上學。

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金山高中校長陳玉桂表示，前天的強降雨讓大家措手不及，所幸學校地勢位於高處，第一時間進行緊急因應處理，學校立刻備好晚餐以及提供住宿的準備，讓孩子安心留在學校。

中角國小校長朱聖雯與金美國小校長陳癸伶也說，在這次金山大淹水中，感謝每一位學校同仁展現「學生在哪裡，老師就在哪裡」精神，全體動員協助陪伴照顧孩子，終於在深夜順利將最後一位臨時留置的孩子平安交回家長手中，目前學校也啟動關懷機制，請班級老師持續關心學生的狀況，給予必要的協助，讓學生能正常安心的上學。