國語考卷8成試題抄去年「200多名學生重考」　命題老師送懲處

▲新北裕民國小四年級國語期末考，因命題老師疏失，害200多名學生重考。（示意圖／達志影像）

記者楊惠琪／台北報導

新北市裕民國小上周五結束一連兩天期末考，但四年級國語科考題因命題老師疏失，有高達8成考題跟去年一樣，甚至連題號都沒改、閱讀測驗文章一樣，部分學生曾在安親班寫過，導致四年級12個班級共200多名學生今天全部重考。新北市教育局要求校方追究相關人員責任。校方表示，將把命題老師送成績考核委員會懲處，未來也將加強命題與審題機制。

裕民國小四年級家長向媒體投訴，學校上周四舉行國語科期末考，有學生發現考題跟去年很像，在安親班寫過幾乎一樣的考卷，仔細比對發現，跟去年考題相似度達8成，甚至連題號、閱讀測驗都一樣，影響考試公平性，批評命題老師太混、學校審題機制出問題。

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校方今受訪坦承疏失，上周五發現考題有高度相似後，隨即要求命題老師重新命題，並由三名審題老師加強檢核，今天第一節課舉行重考，總計有12個班級、200多名四年級學生重考，對學生和家長感到抱歉，未來學校也會加強命題和審題機制。

校方指出，根據命題老師口頭陳述，之前出題期間因為身體不適，才會用比較偷懶的方式出題，因為審題老師一般只會審查試題難易度、配分是否得當等，所以未在第一時間察覺，強調命題老師不得抄襲歷屆試題、坊間測驗卷等，是命題的基本原則，已要求命題老師提交事件說明書，並送教師成績考核委員會討論懲處。

新北教育局表示，校方在上周五獲悉國語科期末評量有違評量公平性疑慮，立即召開校內會議，基於保障評量公平性，決議於1月13日辦理重考，並通知家長。

教育局指出，已要求學校追究相關人員責任，並依據「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」議處。教育局持續定期向各校宣導落實定期評量的命審題機制，以保障並維護全體學生學習權益。

