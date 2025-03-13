大S離世一度考慮樹葬　台中鼓勵環保葬法...免收規費3千元

▲大S離世一度考慮樹葬，台中推動免收規費3000元，希望鼓勵支持環保葬法。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

知名藝人大S日前離世，一度考慮樹葬，後因諸多考量取消。台中市政府積極推動殯葬改革，並以綠色殯葬為目標，除增建納骨塔，也積極推動樹葬、海葬等環保自然葬，讓傳統禮俗與環境永續兼容並蓄。民政局長吳世瑋表示，環保葬法兼顧尊重先人、土地循環利用及環境保護，是城市邁向永續的重要一環，市府近期已修正「台中市公立殯葬設施使用收費標準」，未來民眾採用樹葬儀式免收規費3000元，鼓勵民眾響應環保葬法。

吳世瑋指出，台中市近年海葬、樹葬採行件數提升，民眾接受度逐漸提高，其中樹葬儀式簡潔又不失心意，已成為民眾安葬新選擇。根據統計，台中市去年樹葬計有3162件，較103年的380件，10年來成長逾8.3倍，累計採行件數更高達1萬9821件。市府因應未來需求，除既有北屯、神岡、大雅、清水樹葬區，今年更增設太平樹葬園區，全市樹葬園區總面積逾4.3公頃，可容納3萬1948穴位。

另外，東勢、北屯、大肚及沙鹿樹葬區已陸續開工，其中東勢、大肚及沙鹿樹葬區預計今年完工啟用；北屯生命紀念園區(納骨塔及樹葬區)則預計於115年底完工，屆時全市樹葬總面積將可提升至4.5公頃，約可容納逾3.4萬個穴位，園區並採循環使用，不用擔心飽合問題。

台中市生命禮儀管理處長柯宏黛表示，樹葬強調「不立碑」、「不造墳」、「不進塔」，遺體火化後，骨灰經特殊研磨處理，葬埋於綠草如茵的園區內回歸大自然，且園區內不焚燒或放置香燭紙錢等祭品，透過循環葬方式讓逝者入土為安，節省土地資源，期盼此次收費標準修正，鼓勵更多民眾響應，齊力提升殯葬文化。