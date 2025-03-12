台中男童巷弄竄出撞外送員　家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單

記者許權毅／台中報導

台中市一名外送員昨日行經豐原區一處小巷弄，結果一名6歲男童從一間廠房中奔出，直接與機車相撞，嚎啕大哭，所幸外送員車速極慢，才沒造成嚴重受傷。警方說，家長不得讓未滿14歲孩童自行穿越道路，可開罰。

▲台中豐原一處小巷弄，一名男童竄出撞上外送員機車。（圖／YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台授權）



警方調查，事發在昨（11）日17時許，一名陳姓外送員（27歲）行經豐原區豐原大道三段286巷時，有男童從路邊竄出，陳來不及煞車，發生碰撞。

▲▼外送員車輛有輕微擦傷、人沒事，男童臉頰有受傷。（圖／記者許權毅翻攝）



經警方到場處理，確認陳男並無酒駕、未受傷，6歲男童左側臉頰受傷，被送往豐原醫院治療，詳細肇責待交通大隊分析後判定。

不過，警方表示，依《道路交通安全規則》第139條，父母或監護人不得疏縱未滿14歲之人，擅自穿越車道，或於交通頻繁之道路任意奔跑、追逐，若違反可依第78條，行人擅自穿越車道，處法定代理人或監護人500元罰鍰。

事發影片被發上YouTube「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，當時男童家長趕緊安撫孩子，查看傷勢，認為外送員未查看反光鏡，外送員則說，孩子突然跑進去又跑出來，有行車紀錄器，看雙方如何處置，最後報警由警方介入。