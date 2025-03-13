「台灣府城門額」新增2件　蒲添生「鄭成功銅像」指定一般古物

▲台南一般古物「台灣府城門額」新增兩件，台南火車站前蒲添生「鄭成功銅像」指定一般古物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市古物審議會審查相關文物，審議結果台南市新增「鎮北門門額殘碑」及「小南門門額」指定為一般古物，並納入2019年公告之「台灣府城門額」中，由原本1組4件增加為1組6件，適逢台灣府城建城300年，更顯其意義與價值。

此外，台南火車站前圓環之蒲添生「鄭成功銅像」亦指定為一般古物。至目前為止，台南市共有108組881件古物（國寶3組6件，重要古物14組186件，一般古物91組689件），數量之豐，足見文化古都盛名。

地處站前圓環中央的鄭成功銅像係名雕塑家─蒲添生之作品，為1950年初台灣第一座以寫實手法雕塑的鄭成功全身立像，蒲添生擅長掌握人物神態的寫實功力，其造型亦成為楊英風後續為延平郡王祠重塑鄭氏座像的主要參考，深具藝術性與典範性價值，既是特殊政治時空下的產物，也是本地歷史發展與時代變遷見證。

此外，「鎮北門門額殘碑」及「小南門門額」，皆為清領乾隆時期修建台灣府城城門之重要歷史證物，與2019年指定之「鎮北門門額」、「小北門門額」、「東郭門門額」、「大北門門額」一併併入「台灣府城門額」中，可見證自清領乾隆至道光年間城牆興建、修築歷程，與日治時期實施街道改正計劃，拆毀城牆之史實。鑒於現今城牆、城門大多毀失儘留下有限文物，適逢今年台灣府城建城300年，此類數量稀少的門額，更可提醒或喚起我們重視台灣府城存在的價值與意義。

此外，於2023年指定為一般古物之「台灣總督兒玉源太郎人像頭部殘件」，曾於2017年委託南藝大團隊進行材質相關研究，當時檢測結果為「雪花石膏」，2024年由台南市立博物館重新透過新的科學儀器檢測後，為避免造成一般大眾誤解，即公告將材質變更為「大理石」。

台灣府城在300年後的今日，已是許多台南人共同的回憶與生活印象，其中古物更是承載這段歷史的最佳見證。因此，近年來市府持續與管理人、使用人及各調查研究單位緊密合作，期望藉由科學檢測、清潔修復，竭力推動古物之保存與維護，以確保文化資產的價值代代相傳。