台鐵辦行動展再現137年歷史　公文檔案成國家重要古物

▲台鐵俗稱「藍寶寶」的DR2100~2400型柴油客車，已完成整修，正進行動態測試。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

已有137年歷史的台鐵留下許多珍貴文化資產，國發會也攜手台鐵舉辦「追風的我們：台灣鐵道檔案風景話」行動展，其中《青空下的追風少年》國際漫畫參考歷史檔案資料，就是在台鐵石牌工務處倉庫發現的一批台灣總督府時期及戰後的台鐵公文檔案，如今成國家重要古物。

台灣鐵路的歷史可追溯至1887年清朝時期，由台灣巡撫劉銘傳成立鐵路商務總局辦理鐵路運輸，距今已有137年，台鐵百年歷史也留下了許多寶貴的文化資產，國發會檔案管理局也攜手台鐵合辦「追風的我們：台灣鐵道檔案風景話」行動展，展覽藉由漫畫家簡嘉誠的作品、獲日本國際漫畫賞「最優秀賞」的《青空下的追風少年》，引領回到從前的台鐵。

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台鐵公司表示，其參考的歷史檔案是2006年中原大學副教授黃俊銘在執行「鐵道部原工務室、電源室與食堂之調查研究」時，在台鐵石牌工務處倉庫發現一批台灣總督府時期及戰後的台鐵公文檔案，不僅是鐵道發展的紀錄，更是台灣整體進步的縮影。行動展展示的地圖、照片及公文書等，也描繪出時空流轉下台鐵人工作及生活場景。

曾就讀鐵路小學及鐵路幼稚園的校友也出席行動展，畢業於國立政治大學新聞系的王淑美，因母親是鐵路幼稚園任教老師，她當年就在鐵路醫院出生、進入母親任教的鐵路幼稚園就讀，也是鐵路小學第15屆畢業校友。鐵路小學隔壁就是當時的台鐵局辦公室，也就是現在的國立台灣博物館鐵道部園區。

王淑美說，她印象最深刻的就是台鐵局禮堂，裡面常放些電影，每每看到主角出場時刻，坐在地上看電影的小觀眾們會開心鼓掌。令她津津樂道的還有鐵路小學校外教學，跟同學搭著有榻榻米大通鋪的平快車出遊。

▲台鐵舉辦「追風的我們：台灣鐵道檔案風景話」行動展，右一為陳寶玉，右四為王淑美。（圖／台鐵公司提供）

52年次的陳寶玉，父親是負責交通車維修的技術人員，她5歲時讀鐵路幼稚園，與台鐵結下了不解之緣，退休後加入了台鐵文化志工隊，努力推廣鐵路文化。令她印象最深的是台鐵小英雄活動，向小朋友介紹台灣鐵路及火車的故事，並教孩子辯識不同火車特點，讓她非常開心。

台鐵董事長杜微表示，除公文檔案外，台鐵也保存更多文物資產，例如俗稱「藍寶寶」的DR2100~2400 型柴油客車，現已完成整修，正進行動態測試；典藏珍貴鐵道文物及客家民俗的苗栗火車頭園區，也將在年底前開幕；未來台鐵公司會更努力推動文化資產保存，推展鐵道文化魅力，讓全民共享台灣歷史的珍貴寶藏。

▼台鐵在台北車站舉辦「追風的我們：台灣鐵道檔案風景話」行動展。（圖／台鐵公司提供）