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大陸 大陸焦點 特派現場

清「四庫全書」收藏地　圓明園「皇家藏書樓」遺址掘出防火排水設施

▲圓明園內的「皇家藏書樓」文源閣遺址考古發掘作業告一段落。（圖／翻攝央視）

▲圓明園內的「皇家藏書樓」文源閣遺址考古發掘作業告一段落。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

北京圓明園在清朝時期受到「八國聯軍」破壞，不僅十二生肖「獸首」四散各地，不少華美的經典建築也付之一炬。北京市考古研究院聯合海澱區圓明園管理處8月起對「文源閣遺址」局部進行考古發掘工作，發掘出宮門、御路、河道、供排水設施、蹬道等遺跡，確立部分建築的具體位置。

▲圓明園內的「皇家藏書樓」文源閣遺址考古發掘作業告一段落。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，文源閣遺址位於圓明園西北部，原為四達亭，乾隆四十年(1775年)改建為文源閣，是一處以皇家藏書樓為主體的園林景觀，主要用於收藏《四庫全書》等典籍。通過本次考古發掘，明確了宮門、藏書閣、碑亭、月台、趣亭、圍牆等建築的具體位置。

透過考古發掘，專家團隊在藏書樓前水池中心點的巨型北太湖石玲峰石發現底座，這批大型條石是藉著鐵質的銀錠鎖、扒鋦釘固定成平面基底，承載數公尺高的玲峰石重量。

此外，文源閣作為皇家藏書樓，應設置相當程度的防火設施，院落內專門開闢一座大型水池，一方面供皇室成員觀賞，另一方面便於取水。研究人員曾初步斷定水池內是活水，但未發現明顯證據支撐，就在本次發掘中，首次發現完備的供排水設施。

北京市考古研究院副院長張中華透露，除了供水系統外，圍牆南側還發現了三條排水溝及南牆底下的「水漏」，「院內高，外面低，有一部分水就可以存到前面池子裡邊，多餘水就通過這個地漏到前面河裡去，整體的考量非常周到。

除建築地基被發現外，在路面上的不規則石塊構成文源閣院落內的道路系統，除南北向的道路互通，還設置多處「人」字形岔路，方便不同方向通行，該設計結構在過去的文獻及圖示材料中未曾出現過。

值得注意的是，文源閣考古還發現不少各類瓷片，尤其是琉璃構件及石刻，黑色的琉璃瓦屬水，反映出藏書閣在風水上「避火」的特色，同時，文獻記載裡的文源閣藏書樓便是以黑色琉璃瓦覆頂，本次發掘也印證古籍中的紀錄。

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