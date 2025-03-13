中華郵政網路異常「超過1200人受影響」　扣款未吐鈔今回沖　

▲中華郵政副總陳棟梁說明系統異常情形。（圖／攝影中心攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政今日上午11時34分網路無法連線，郵局臨櫃辦理業務和ATM無法作業，還有民眾在ATM提款被扣款後卻未吐鈔，下午14時15分恢復正常。中華郵政公開致歉，並清查出跨行252戶將於今日補救處理，郵局用戶1千多筆也將回沖，最晚明日將金額返還。

中華郵政今(13)日上午11時34分因主機連線異常，導致全台郵局營業窗口及自動櫃員機系統服務不穩，14時15分全國網路連線已恢復正常，中華郵政也二度公開致歉。

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中華郵政公司副總陳棟梁表示，今因主機網路異常，造成網路不通，影響臨櫃和ATM，下午已經修復完成，ATM影響跨行252戶使用被中斷，已經處理100多戶，今日會把跨行戶處理完；郵局卡片用戶有1000筆左右，今日會回沖給客戶，不會影響顧客權益，最晚明日也會把金額回沖回去，目前只統計到影響個數，金額還沒統計出來。

陳棟梁坦言，今日這起情況也是他第一次碰到，他也很訝異，不知道為何會發生這種問題。他說，今日發現中華電信有相關設備作業，但究竟是中華電信問題或是中華郵政公司問題，還在研究當中。

由於網路連線一度出現斷斷續續情況，陳棟梁說明，因為網路不穩定，有時候可以，有時候不行，主要是備援機制沒有完全落實，啟動效果不如預期，導致連線起起伏伏，未來會再完整評估是否調整相關備援機制。