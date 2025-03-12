　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐團瞄準學生族群　網友玩《航海大冒險》遭騙12000元

▲里港警分局長溫基興分享案例，提醒民眾避免被騙。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局長溫基興分享案例，提醒民眾避免被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

隨著新學期的開始，詐騙集團瞄準學生族群的特定需求，透過打工、網購開學用品、網路遊戲等領域設下多重網路陷阱。為了加強防範，里港警分局持續每月與警廣高雄分臺進行連線宣導，透過空中廣播向聽眾傳播防範知識，並分享一名網友玩《航海大冒險》遊戲時遭騙走12000元的案例，提醒民眾避免被騙。

▲里港警分局長溫基興分享案例，提醒民眾避免被騙。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局長溫基興分享案例，提醒民眾避免被騙。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警分局長溫基興表示，這位被害人在玩《航海大冒險》遊戲時，遇到一名自稱想購買遊戲帳號的玩家，並通過LINE聯絡；對方表示願意支付一定金額購買被害人的遊戲帳號，並提出希望透過騙徒所提供的交易平台進行交易，讓被害人信以為真，便同意透過該平台進行交易。

當被害人進入該平台後，假冒的客服人員告訴他，由於操作錯誤，帳號已被凍結，必須儲值新臺幣1萬2000元才能解凍帳號，故被害人購買「MyCard」點數卡，並提供點數卡序號交予對方，惟對方隨後即失去聯繫，被害人驚覺受騙。

里港警分局根據113年12月至114年2月份受理詐欺案類的統計結果分析，歸納出前五大詐騙類型，依序為「假投資」、「假網拍」、「假交友(投資詐財)」、「假借銀行貸款詐財」及「假交友(徵婚詐財)」。溫分局長特別呼籲聽眾朋友，在虛擬遊戲交易中應避免與陌生人進行非官方交易，尤其是當對方提出購買遊戲帳號或虛擬物品時，要保持警覺，若聽到「資金凍結，需付款解凍」等說法，應立即停止交易。

此外，不要輕易相信陌生人提供的第三方交易平台，請通過搜尋引擎查證平台的真偽。警方並特別提醒「未成年被利用擔任車手」的問題，根據分局113年度統計，少年犯罪中以詐欺案件為主，12名涉案少年中就有6名擔任詐騙車手，儘管這些車手是未成年人，依民法第187條規定，其父母或監護人可能另面臨高額賠償責任。對於「短期免經驗」、「高薪優渥」、「工作輕鬆」等誘人的求職招聘工作條件保持警惕，這類求職廣告往往隱藏詐騙陷阱，若誤信，極可能被利用成為詐騙集團的共犯。最後，也再次提醒聽眾朋友，可多加利用「165打詐儀錶板」專網，強化防詐意識，提升自我防禦能力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
551 2 1342 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國一火燒車！整輛車「燒成火球」驚悚畫面曝
被家寧全家榨乾10年！麻豆傳媒送Andy「10年VIP會員」
Andy開撕家寧觀看破463萬！高速漲粉「有望成最快百萬YT
快訊／震撼彈！遊戲巨頭35億美元收購《Pokémon GO》
大腸癌70%和它有關！醫點名「6大危險因子」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國道一號晚間火燒車！整輛車「燒成火球」驚悚畫面曝

沈慶京爆獄友假日幫換腎病引流管　北所聲明莫不實指控冤枉人

吳欣盈告幹細胞業者討兒子「四寶」　法官問：器官原物都沒剩？

快訊／台南歸仁農地雜草火警「1人倒地」　手、膝、背燒燙傷

百萬人搶看九份公車神技轉彎　網友跪服：司機全是傳奇車手

才剛保養！台61廂型車起火狂冒煙...駕駛急搬貨　4萬現金燒成灰

未注意車前狀況！花店司機撞倒騎士還輾死他　賠255萬換緩刑

台中男童巷弄竄出撞外送員　家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單

「鮑魚聞人」鍾文智炒作TDR海撈4億　最高法院重判定讞須入獄

吳欣盈提告索討兒臍帶血「四寶」　業者反駁：雞精不可能變回雞

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

【 #護送超人】老人不敢過馬路 高中生暖心陪過20秒！ #台中

護理師路邊CPR「雙膝跪黑青」　曝搶命過程：一定要救他！

想體驗Jennie的人生？　本人親回：真的不要

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

野放 #黑熊 「達古阿里」腳傷！入侵校園、果園覓食 #花蓮

#台中 「襯衫 #棒球隊 」討150萬！巧遇躲債男狂扁...還跳車頂猛踹

快訊／國道一號晚間火燒車！整輛車「燒成火球」驚悚畫面曝

沈慶京爆獄友假日幫換腎病引流管　北所聲明莫不實指控冤枉人

吳欣盈告幹細胞業者討兒子「四寶」　法官問：器官原物都沒剩？

快訊／台南歸仁農地雜草火警「1人倒地」　手、膝、背燒燙傷

百萬人搶看九份公車神技轉彎　網友跪服：司機全是傳奇車手

才剛保養！台61廂型車起火狂冒煙...駕駛急搬貨　4萬現金燒成灰

未注意車前狀況！花店司機撞倒騎士還輾死他　賠255萬換緩刑

台中男童巷弄竄出撞外送員　家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單

「鮑魚聞人」鍾文智炒作TDR海撈4億　最高法院重判定讞須入獄

吳欣盈提告索討兒臍帶血「四寶」　業者反駁：雞精不可能變回雞

吃飽就想睡「恐是1疾病」前兆！醫：很多人以為數字正常＝健康

I人、E人都適合！超萬用「Findy＆Didi」貼圖　限時開放免費下載

SABON綠野尋蹤系列清新明亮、Aesop詠香水將花香綠意完美融入

快訊／國道一號晚間火燒車！整輛車「燒成火球」驚悚畫面曝

聯發科參展EW 2025　推出全新物聯網平台Genio 720、520

家寧像「恐怖支配者」！眾量級元老爆真相：無時無刻控制著Andy

李沐爆料：張孝全片場像「背影像悲傷的狼」　轉身變「水豚君」反差萌

NanaQ嘆「連澄清資格都沒有」　被網暴5天：一個人是怎麼被毀掉的

福夢鼓手喝醉做1件事...醒來後超後悔！　告解2000粉絲：討厭自己

遠雄港去年EPS1.97元、股利1.3元　今年Q3加值園區H棟完工可添業績

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！　她曾傳訊求救...家屬：是事實

社會熱門新聞

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

國道3車追撞！白車4門變2門　畫面曝

弟被槍殺棄屍！新北副發言人：若判有期下個是誰

帥飛官「賤賣台灣」價碼曝光！　電競術語當暗號

獨／雲云董座寫好遺書　「復仇名單」沒有技術長

高雄男被詐團騙光1227萬積蓄　銀行提款11次行員未過問

獨／起底囂張陸配網紅亞亞公然宣傳武統

高雄電纜工廠火警紅色烈焰直竄天際

花蓮某國中爆霸凌！懷疑「亂說話」2女廁所爆打她

即／男大生陳屍前鎮河！家屬報案卻接噩耗

三總醫沒開巴氏量表遭痛毆　病患家屬下場曝

36死囚聲請非常上訴　最高檢審查中

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

沈慶京開庭哽咽不認罪「逼我咬柯P」

更多熱門

相關新聞

東港警分局長警廣開講　提醒投資詐財

東港警分局長警廣開講　提醒投資詐財

東港警分局長高志正11日早上，與警察廣播電臺高雄分臺聯手空中連線詐騙宣導，除了跟聽眾朋友分享最新詐騙案例外，更傳授假投資及網路購物詐騙防詐小撇步，呼籲聽眾朋友切勿掉進詐騙集團所設定的圈套。

南警單日攔詐3件阻騙49萬5000元

南警單日攔詐3件阻騙49萬5000元

金門貨運司機私吞貨款63萬　判刑9月

金門貨運司機私吞貨款63萬　判刑9月

老翁臨櫃提款險遭詐　警方即時攔阻護送返家

老翁臨櫃提款險遭詐　警方即時攔阻護送返家

被愛沖昏頭了！戰地情人受傷　彰化女衝匯款28萬元

被愛沖昏頭了！戰地情人受傷　彰化女衝匯款28萬元

關鍵字：

詐騙警告網路學生防範

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢「毀滅式大尺度親密照」再+1！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

快訊／D社出手了！證實金秀賢無情追討7億　鄰居：金賽綸生前常在樓梯痛哭

Andy爆被奪權內幕15hrs後「收驚人抖內」

YTR圈聲援Andy「暖舉曝光」

快訊／金秀賢當兵求愛金賽綸！最新熱戀親吻照+1　甜喊「我愛你」全曝光

「金秀賢立刻公開道歉！」韓媒YTR下通牒：還有猛料

今晚變天！　「鋒面掃全台」雨最大地區曝

雲科大之亂！　日料店遭「1500位學生群組」惡整3年

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

快訊／金賽綸才高中「交往鐵證曝」！金秀賢人設崩塌　再遭爆當兵求愛：愛妳

恐剩5℃！　挑戰寒流凍6天時間曝

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」時間軸曝

網瘋傳「最遲6月全民普發1萬元」！正確資訊曝光

更多

最夯影音

更多

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

【 #護送超人】老人不敢過馬路 高中生暖心陪過20秒！ #台中

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面