詐團瞄準學生族群　網友玩《航海大冒險》遭騙12000元

▲里港警分局長溫基興分享案例，提醒民眾避免被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

隨著新學期的開始，詐騙集團瞄準學生族群的特定需求，透過打工、網購開學用品、網路遊戲等領域設下多重網路陷阱。為了加強防範，里港警分局持續每月與警廣高雄分臺進行連線宣導，透過空中廣播向聽眾傳播防範知識，並分享一名網友玩《航海大冒險》遊戲時遭騙走12000元的案例，提醒民眾避免被騙。

里港警分局長溫基興表示，這位被害人在玩《航海大冒險》遊戲時，遇到一名自稱想購買遊戲帳號的玩家，並通過LINE聯絡；對方表示願意支付一定金額購買被害人的遊戲帳號，並提出希望透過騙徒所提供的交易平台進行交易，讓被害人信以為真，便同意透過該平台進行交易。

當被害人進入該平台後，假冒的客服人員告訴他，由於操作錯誤，帳號已被凍結，必須儲值新臺幣1萬2000元才能解凍帳號，故被害人購買「MyCard」點數卡，並提供點數卡序號交予對方，惟對方隨後即失去聯繫，被害人驚覺受騙。

里港警分局根據113年12月至114年2月份受理詐欺案類的統計結果分析，歸納出前五大詐騙類型，依序為「假投資」、「假網拍」、「假交友(投資詐財)」、「假借銀行貸款詐財」及「假交友(徵婚詐財)」。溫分局長特別呼籲聽眾朋友，在虛擬遊戲交易中應避免與陌生人進行非官方交易，尤其是當對方提出購買遊戲帳號或虛擬物品時，要保持警覺，若聽到「資金凍結，需付款解凍」等說法，應立即停止交易。

此外，不要輕易相信陌生人提供的第三方交易平台，請通過搜尋引擎查證平台的真偽。警方並特別提醒「未成年被利用擔任車手」的問題，根據分局113年度統計，少年犯罪中以詐欺案件為主，12名涉案少年中就有6名擔任詐騙車手，儘管這些車手是未成年人，依民法第187條規定，其父母或監護人可能另面臨高額賠償責任。對於「短期免經驗」、「高薪優渥」、「工作輕鬆」等誘人的求職招聘工作條件保持警惕，這類求職廣告往往隱藏詐騙陷阱，若誤信，極可能被利用成為詐騙集團的共犯。最後，也再次提醒聽眾朋友，可多加利用「165打詐儀錶板」專網，強化防詐意識，提升自我防禦能力。