營區偷玩簽賭「3天進帳近5萬」！一兵全吐出還得繳5千給公庫

▲行政兵曾男在營區內上網賭博遭逮，獲緩起訴處分。（示意圖，與本案無關／視覺中國）



記者黃資真／台北報導

屏東一名曾姓男子任一兵行政兵，卻被逮到在駐地營區內簽賭玩「雷神之鎚」，總計獲利4萬9970元，嗣因部隊晤談、關懷時談及此事，全案因此曝光。考量曾男坦承犯罪，應知所警惕，給予緩起訴1年處分、向公庫支付5000元。

檢方調查，來自屏東的曾男在台北市大安區某分隊擔任一兵行政兵，卻在2024年7月5日至7日間，在駐地營區登入「RG富遊娛樂城」之簽賭下注用的賭博網站，註冊成為會員後用1元兌換1點的比例儲值遊戲點數，並用點數下注遊戲「雷神之錘」（玩法類似老虎機），與系統進行對賭多次。

該遊戲若押中，網站即依設定賠率計算曾男贏得的點數，再依比例轉入其銀行帳戶，3天內總計獲利4萬9970元，後因部隊晤談、關懷時談及此事，始悉上情，因此遭台北憲兵隊移送偵辦。憲詢及偵查中曾男坦承不諱，並有手寫轉次數表、網路銀行交易截圖畫面等等為證。

檢方認為，曾男所為觸犯刑法第266條第2項賭博、陸海空軍刑法第75條第1項前段在營區賭博等罪嫌，審酌曾男犯後坦承犯行，深表悔悟，因一時失慮而誤觸刑章，經此教訓後應知所警惕，給予緩起訴1年處分，並於處分確定翌日起6個月內，向公庫支付5000元，繳回犯罪所得4萬9970元。