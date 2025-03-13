國小桌球教練猥褻7女童！樓梯間伸狼爪襲胸30秒　二審判更重

▲桌球教練阿偉猥褻多名女童，還有人被襲胸長達30秒。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新竹某國小外聘桌球教練阿偉（化名），利用指導桌球的機會，對多名女童伸出狼爪，襲胸、摸臀、摸下體，其中一名女童在樓梯間遭阿偉襲胸後，阿偉不顧她反抗、閃躲，竟持續襲胸長達30秒。多名女童向家長哭訴後提告，法院審理時阿偉坦承犯行，一審將他判刑4年、另外判刑8月得易科罰金，案經上訴，高等法院二審13日加重改判刑6年、另外判刑1年得易科罰金。可上訴。

犯案的桌球教練阿偉，現年已經超過45歲，他成名極早，曾經當選18歲的青少年國手，之後更進入中華代表隊擔任國手，與當時著名國手蔣澎龍、張雁書等人一同代表中華隊，甚至「桌球教父」莊智淵還是晚他一期的國手。

不過即便資歷如此顯赫，阿偉仍勝不過慾望。他受邀擔任新竹某國小的外聘桌球教練，從2023年9月起，到2024年1月止，在一個學期內就對多達7名女童下手。他利用指導桌球的機會，在練習時多次撫摸多位女童的臀部、胸部，有時也將狼爪深入女童褲子內撫摸私處，甚至還叫女童在休息時坐在自己大腿上，伸手撫摸女童私處；還有一名女童在樓梯間遭阿偉襲胸，阿偉不顧她反抗、閃躲，硬是撫摸胸部長達30秒。多名女童回家向家長哭訴，家長向學校反映。

學校啟動性平機制調查，阿偉在學校的性別平等教育委員會調查時，矢口否認犯罪。不過校方也通報檢警單位，檢方偵辦後，則不採信阿偉的供詞，依照「加重強制猥褻」、「利用權勢猥褻」等罪，對阿偉提起公訴。一審法院審理後，認定阿偉有罪，將他判刑4年，另外得易科罰金部分也判刑8月。案件上訴第二審。

高等法院二審於13日宣判，高院改認定阿偉犯行嚴重傷害國小女童的心靈，惡性重大，因此加重改判有期徒刑6年，另外得易科罰金部分改判刑1年。