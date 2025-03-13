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率團訪日本岡山農業特區　張麗善：促進兩地合作實現互利共贏

▲▼ 張麗善率團訪日本岡山農業特區。（圖／雲林縣政府提供）

▲張麗善率團訪日本岡山農業特區。（圖／雲林縣政府提供）

記者崔至雲／台北報導

雲林縣長張麗善10日率團前往日本展開為期6天2025年日本東京食品展暨農業地方創生交流之旅，12日下午拜訪知事岡山縣伊原木隆太，也參訪了岡山農畜產品直賣所及倉敷美觀地區。張麗善表示，此行將促進兩地在更多領域的合作，實現互利共贏。

伊原木隆太表示，岡山縣是日本重要的農產品產區，包含水蜜桃、葡萄以及稻米都在日本佔有重要地位，知名的「雄町Summit」便是岡山縣舉辦多年的日本酒品酒大會，而有「酒米之祖」稱號的雄町米，最大產地便是岡山縣。很高興能與來自台灣的農業大縣雲林縣進行農業上的學習與互動，且岡山縣也是台灣遊客常到訪的地方，在觀光旅遊方面也能有更多的交流。

張麗善表示，非常榮幸拜訪岡山縣伊原木隆太及團隊，雙方能夠就農業、教育及地方創生等面向進行交流；雲林縣與岡山縣有很深的淵源，尤其在教育學術的交流在多年前便已結緣，早在2015年雲林縣內的國立雲林科技大學即與岡山縣立大學締結姊妹校，且兩校建立有交換學生的互動，未來除了教育層面，也希望雙方能在農業及地方創生帶動觀光等方面增加更多元的互動與互利交流。

張麗善也介紹雲林縣在農業方面也擁有得天獨厚的自然環境，更孕育出許多優質的農產品，可說是臺灣的糧倉，本次來到日本參訪，除了參與日本東京食品展，也參觀了位於東京和岡山在地農畜產品直賣所，了解到當地的岡山農業協同組合，也就是農會組成的團體，如何透過直賣所進行地產地消以及食農教育，讓在地農產有機會持續提升也吸引更多青年回鄉從農，未來希望能有機會，讓更多的日本消費者也可以品嚐到來自台灣的天然美味，感受到雲林的熱情與誠意。更希望能有機會與岡山縣進行深入的交流學習，如稻米及水果產業的推動發展。

▲▼ 張麗善率團訪日本岡山農業特區。（圖／雲林縣政府提供）

張麗善說，伊原木隆太致力於推廣岡山縣的地方創生及觀光產業，他們這次特別到倉敷美觀地區參觀，透過在地觀光協會的解說，了解到該地區因為地方創生，結合當地居民和政府的力量，不但保留了在地的歷史文化與建築，更為倉敷美觀地區帶來一年三百萬的遊客，雲林縣同樣也希望透過地方創生，讓遊客能深度體驗在地文化與歷史、美食等，為地方帶來觀光商機。2024年雲林縣觀光人次已突破2000萬，超越過去紀錄，希望未來也能與岡山縣有相互合作交流的機會，讓雙方民眾的往來互動更加密切。

張麗善也當面送上邀請函予伊原木隆太，熱情邀請一遊雲林，她將帶領上山下海吃美食看美景，此次參訪團的農企業也誠摯送上自家產品。張麗善強調，從2023年底迄今，雲林縣已多次於國內外拜會許多國家行政首長與政要，大大助益雲林縣的國際知名度，相信此次訪問能得到岡山縣廳的進一步支持，促進兩地在更多領域的合作，實現互利共贏。

▲▼ 張麗善率團訪日本岡山農業特區。（圖／雲林縣政府提供）

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