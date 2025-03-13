始祖鳥吊牌炒到1300元！　二手衣商家拿來「假裝新品」

▲始祖鳥吊牌。（圖／翻攝自九派新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

在大陸二手平台上，近期有人開始出售ARC'TERYX（始祖鳥）服飾的吊牌，部分稀有款式甚至要價最高達到300元（人民幣，下同；約合新台幣1360元）。這些吊牌多流向二手衣物商家，他們在翻新和清潔之後附上這些吊牌，讓消費者以為是新品。

近年來，戶外服飾品牌始祖鳥在大陸備受歡迎，社群平台上把它與Lululemon、Hoka並稱為「中年三寶」。

香港01報導，始祖鳥普通產品吊牌的價格相對較低，收購價一般為5至10元，出售價在20至50元之間。而科技卡因稀缺性和特殊性，價格更高，收購價在20至50元，出售價可達100至200元。一些特殊系列的吊牌，如「軍鳥」系列，價格最高可達一張300元。

始祖鳥杭州門市工作人員表示，由於存在假貨等問題，公司已對吊牌已經進行了升級。平時顧客不需要的吊牌，店裡會直接銷毀。

▼大陸二手平台販賣始祖鳥吊牌。（圖／翻攝自信息時報）

一位戶外用品經銷商表示，目前在二手交易平台上存在一些不良賣家，他們在收購二手戶外服裝後，通過專業的翻新和清潔處理，讓舊衣服看起來幾乎與新品無異，並配上從其他管道收集來的正品吊牌。這樣消費者在不知情的情況下很容易上當受騙。

除始祖鳥吊牌被炒高價格之外，愛馬仕、迪奧、香奈兒等品牌的二手配件也頻繁出現在大陸線上回購市場中。在某二手平台，一位賣家正在出售愛馬仕的包裝盒，內含絲帶、防塵袋等，標價380元。此外，一些限量版或特殊設計的包裝盒價格更高。

大陸二手奢侈品鑑定師青青介紹，奢侈品鑑定時，吊牌和包裝盒確實會起到輔助作用。「其實產品假的話，掛個真吊牌也沒用，反而浪費。」青青坦言，類似真假混拼的情況確實存在，但他們發現，如果吊牌或外包裝是假的，衣服本身一般也是假的。

▼商家5元起回收吊牌。（圖／翻攝自湖南日報）