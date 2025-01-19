「蛇年限定外套」黃牛價8.8萬！　大品牌看好陸「生肖經濟」復甦

▲ 始祖鳥「蛇年限定」衝鋒衣原價8200人民幣（換算台幣3.6萬），至今炒作到2萬 。（圖／翻攝 天貓商城）

記者任以芳／綜合報導

大陸「生肖經濟」今年開始復活，相較前兩年盛況，今年蛇年限定款精品或服飾出現搶購潮。受到大陸消費者喜愛的「始祖鳥」黃色蛇年限定衝鋒衣原價8200元（單位：人民幣，同下），現在黃牛價喊到2萬，還有增值空間。不少大品牌鞋服、珠寶亦瞄准大陸「生肖經濟」開始復甦，推出蛇年限定款。

作為「鳥家」大陸粉絲，不少人連續三年參與搶購始祖鳥生肖限定衝鋒衣，相比去年，今年搶購難度更大。去年的龍年限定款的搶購潮竟然輸今年，。據了解，始祖鳥蛇年限定衝鋒衣預熱期幾乎秒殺。

綜合陸媒報導，始祖鳥蛇年限定衝鋒衣今年1月1日正式開售，不少大陸網友在社交平台直言「一秒售罄」。據悉，該款衝鋒衣早在2024年12月28日開始預熱，2025年1月1日十點發售，售價8200元（換算台幣3.6萬），始祖鳥於大陸天貓官方旗艦店，該產品已售80件，超6萬人加購，目前已下架。

▲二手網站有黃牛高價炒作全新始祖鳥蛇年限定款外套 。（圖／翻攝 椒點）

陸媒《時代周報》報導稱，因為數量有限，讓不少黃牛從中獲利。在大陸二手網站「閒魚」、「得物」等二手平台，該產品被賣家加價至5000到6000元出售，最高售價已被炒至2萬元，換算台幣8萬多。

報導稱，始祖鳥龍年、兔年、虎年限定衝鋒衣曾一度在二手平台被炒至16000元、13999元、11699元，本次蛇年被炒高價甚至到2萬。

時尚產業獨立分析師、上海良棲品牌管理有限公司創始人程偉雄認為，物以稀為貴，始祖鳥的衝鋒衣為手工縫製，全球配額、限量生產，類似高端消費品牌的「飢餓營銷」方式，需求量大而數量少。包括多名二手賣家、消費者直言，今年是始祖鳥生肖限定發行以來「最火」系列，預估目前仍有漲價空間。

早在2021年，始祖鳥先推出「牛年限定」的衝鋒衣，直到今年是始祖鳥推出生肖限定的第五個年頭。不止始祖鳥，不少鞋服、珠寶大牌亦瞄准生肖經濟。早在去年12月，FILA、愛迪達、lululemon、APM、寶格麗等品牌亦陸續推出含有蛇元素的新品，試圖抓住新春限定的消費紅利。