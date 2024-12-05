她捐套裝做善事！發起人「看了喜歡就留著穿」　兩派戰翻

▲原PO發現，前同事穿了她捐出去的套裝。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「怎麼有人可以這麼不要臉啊？」一名網友發文表示，前同事說要做善事，所以請大家捐出二手衣，然而事後她卻發現，對方竟穿上她捐出去的套裝，讓她傻眼。貼文曝光後，網友看法不一，「太誇張了吧」、「若是我看見好友穿，我會很開心」。

這名網友在「匿名公社」上發文表示，前同事之前說要做善事，所以請大家捐二手衣，不過，她後來卻從對方的限時動態中發現，「她穿著我捐出去的套裝」，於是馬上打電話給前同事，想了解是怎麼回事。

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原PO打過去後，前同事起初否認，後來才說自己一看到這套裝就很喜歡，反正原PO也願意捐給陌生人了，那給她穿怎麼了？聞言，原PO也不禁傻眼直呼，「怎麼有人可以這麼不要臉啊？」

貼文曝光後，有網友也認為，「這個社會，敢的最大」、「我們是捐給要幫助的，不是捐給那些可以花錢買的」、「如果是朋友自己喜歡的，又去二手買來，我能接受；但如果是她謊騙、邀我做公益，其實只是想占便宜，我不能接受」。

不過也有網友表示，「至少做了善事」、「都要捐的話，有關係嗎」、「她能接受你的衣服，應該心裡有你這個好朋友， 捐出了，你也是不想穿，才會捐」、「做善事重要的是那顆心。功德已在你身，衣服在誰身上有差嗎」、「反正你就是要捐了，管它穿在誰身上」、「我覺得沒關係耶，至少物盡其用」。話題引發討論。