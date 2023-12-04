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社會 社會焦點 保障人權

印尼+菲律賓漁工捨不得買衣物　屏東移民署寒冬送二手衣

▲屏東移民署寒冬送二手衣給外籍漁工 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東移民署寒冬送二手衣給外籍漁工 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

元旦將至，為關懷終年辛勞的外籍漁工，內政部移民署南區事務大隊屏東縣服務站與專勤隊近日前往東港區漁會，參加屏東縣政府勞動暨青年發展處舉辦的「外籍漁工溫馨關懷友愛義剪」活動。現場吸引150多人參與；除設置政令宣導攤位，以有獎徵答方式宣導人口販運等各項政策，並發放外套、舖棉背心等禦寒衣物，希望讓漁工能感受臺灣的溫暖，安心過好年。

▲屏東移民署寒冬送二手衣給外籍漁工 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東移民署寒冬送二手衣給外籍漁工 。（圖／記者陳崑福翻攝）

在東港工作的漁工多數來自印尼及菲律賓等熱帶地區國家，向來習慣溫暖氣候，臺灣的冬季對他們而言非常難受，尤其屏東氣候日夜溫差大，一不小心就容易受寒感冒。

移民署屏東縣服務站及專勤隊深知大多數漁工飄洋過海來臺打拚拼，領到薪資幾乎都匯回母國給妻兒使用，捨不得為自己添購禦寒衣物，禦寒準備較為不足，特別對外徵集男性二手禦寒衣物，再篩選、整理及包裝後發放。除助人，也讓有效資源再循環利用，兼顧環境保護。

響應發送二手衣活動的東港區新住民中心社工林婧家表示，在中心服務的新住民通譯，有些丈夫就是船員，深知這份工作的辛苦，所以對這麼有意義的活動非常支持。外籍漁工朋友長時間生活在漁船上，生活條件與其他外籍移工略有落差，這次關懷活動結合公、私部門資源，透過提供理髮服務、簡易健檢及發放禦寒衣物等關懷行動，讓這些離鄉背井的漁工朋友們倍感溫馨。

屏東縣服務站主任武淑賢表示，外籍漁工朋友遠渡重洋到臺灣打拼，工作非常辛勞，時常需要摸黑早起出海捕魚，為我國漁業發展貢獻良多。近幾日天氣轉涼，為能讓外籍漁工朋友們在異鄉不受寒，特別發放禦寒衣物，用實際行動將溫暖蔓延至外籍漁工的心靈，讓他們能感受到臺灣的溫暖。另也呼籲新住民及外籍移(漁)工朋友們，年節選禮或準備餐點時千萬要當心，切勿跨境郵寄或購買含有肉類製品來臺，不要因為想念家鄉味，誤觸法網而付出高額罰款。

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