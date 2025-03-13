開第一槍！刪除IG、FB與家寧合作貼文　DR.WU：已結束暫時性合作

▲Andy指控家寧及其家人奪走他經營10年的頻道。（圖／翻攝自家寧IG）



記者施怡妏／綜合報導

網紅眾量級Andy 11日拋出震撼彈，指控家寧一家的8大罪狀，直言「分手後一無所有」，經營10年的頻道，突然就沒了控制權，狠狠被踢出去，讓各界心疼又憤怒。許多人大喊，要抵制家寧業配的商品，就有網友發現，MIT保養品牌DR.WU已經悄悄下架IG、FB上，關於家寧的相關貼文，「去年就結束暫時性的合作」。

有網友在Dcard發文，列出家寧業配的品牌，大喊「抵制」，並提到，DR.WU已經刪除社群上，與家寧有關的相關貼文。

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對此，DR.WU也在FB粉專留言，「目前DR.WU已經沒有和家寧合作喔！並且於去年就結束暫時性的合作，感謝提醒！」

▲▼DR.WU表示，已與家寧結束暫時性合作。（圖／翻攝自DR.WU臉書粉專）



事實上，關於Andy指控的8大罪狀如下，家寧與其母親不僅掌控公司股權，更在分手後要求他辭去董事職務並轉讓股權，同時簽署保密協議。經營頻道長達10年卻遭到切割，每月僅領5萬元薪資，此外，商標遭對方註冊，財務透明度也引發質疑。而在整個談判過程中，家寧始終未發表任何意見。

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