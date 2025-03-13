家寧被洗版！網友找到「爸媽臉書」怒灌爆：怎麼這麼會賺錢

▲家寧目前尚未回應指控。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧在去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道控訴女方一家，奪走經營10年的頻道，分手後他一無所有。截至目前為止，家寧都尚未發聲回應，不過社群平台早已被網友洗版，而家寧媽媽也是事件當事人之一，因此她的臉書也被挖出，最新一則貼文被灌爆。

家寧的媽媽最新一則貼文是轉發某粉專的文章，隨著事件曝光，就有不少網友灌爆留言區，「抵達戰場popoo」、「姐要不要分享一下致富祕訣」、「可以教一下怎麼這麼會賺錢嗎」、「還錢」、「退訂期popoo」、「來看哪時候帳目要popoo」、「阿姨我不想努力了」、「真的太誇張了」、「帳目算太久了吧」。還有網友找到了家寧爸爸的臉書，不過他目前已經「鎖住了他的個人檔案」。

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▲網友找到家寧媽媽的臉書。（圖／翻攝自Facebook）

回顧此事，Andy老師說，他在2016年創立眾量級頻道，隨著頻道受到關注，他在2017年將財務交給家寧的母親管理，但2018年開始，財務問題漸漸浮現，他每月薪資僅3萬元，未分得頻道收益。即使後來薪資調整至5.5萬元，但長達10年，他始終未曾看過公司的完整財務帳目。直到2020年，他要求查帳卻遭到推託，才開始察覺不對勁。

兩人於2024年4月1日分手，但直到10月26日才對外正式公開。隨後，Andy的頻道權限被撤除，最後在2024年11月13日的董事會上，家寧與母親聯手決議將Andy剔除董事職位，並要求簽署股權轉讓書與保密條款，讓他正式失去對眾量級的所有控制權。事發後，他於2025年2月10日寄出存證信函，要求查閱公司帳務，但家寧媽媽卻回函聲稱公司是借名登記，並反控Andy恐嚇，爭議持續延燒中。針對此事，家寧至今尚未回應。