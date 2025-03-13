家寧做過哪些事「讓Andy喊窩心」　答案超諷刺！網抖：細思極恐

▲Andy、家寧去年10月宣布分手。（圖／翻攝自臉IG／家寧、Andy）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅眾量級Andy近日指控，辛苦經營10年的頻道被家寧一家奪走，讓各界心疼又憤怒。就有網友挖出過往片段，當時Andy被問，「家寧做過哪些事，讓他覺得很窩心」，而回答掀起熱烈討論，大票網友怒喊，「你不拍片，她們家吃穿靠誰」、「看他們之前的影片都覺得細思鼻孔（細思極恐），細節滿滿，超可怕」。

一名網友在Threads貼出該片段，有粉絲留言問，「家寧做過哪些事讓Andy覺得很窩心？」當時，Andy笑著回答，「我之前曾想過要放棄拍影片，是家寧一直叫我要撐下去，叫我要努力堅持，所以這部份非常感謝家寧，一直在幫我。」

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這段影片掀起熱烈討論，許多網友直呼，「現在回過頭看，Andy真的很單純，被人欺騙利用 」、「史上最悲催工具人沒有之一，不但把他當搖錢樹，連肥料都叫他自己買那種 」、「因為Andy如果放棄，+0就沒法利用他撈錢了啊」、「錢錢來源要靠Andy呀！每天都要精神喊話」、「家寧的os：千萬不要放棄，你是我的金雞母阿」、「不拍怎麼有錢養我們全家」。

▲▼Andy當初表示，家寧會一直鼓勵他，叫他要撐下去。（圖／翻攝自Threads）

另外，對於Andy曾想放棄一事，不少人心疼表示，「以安迪的觀點，為何要放棄？因為錢很少，感覺拍片沒什麼錢，殊不知是賺很多，分超少；但+0深知，安迪不能放棄，這樣我們家怎麼有錢，所以說出了這句話」、「我如果拍影片，然後一堆流量，結果每個月只領5萬，我也會想放棄」。

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